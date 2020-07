ICE advierte que no dejará entrar a EEUU a estudiantes extranjeros para tomar clases online

Fue un viraje que dio Trump por una demanda presentada por la prestigiosa Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), para impedir que sus alumnos con visas F-1 y M-1 fueran sacados del país por no recibir clases presenciales este otoño.

A través de un comunicado difundido este viernes, ICE indica que los alumnos de nuevo ingreso no podrán entrar al país si no tienen al menos una clase presencial, siguiendo los lineamientos establecidos en marzo para tratar de evitar la propagación del coronavirus.

“Los estudiantes no inmigrantes con estatus nuevo o inicial después del 9 de marzo no podrán ingresar a EEUU para inscribirse en una escuela de EEUU como estudiantes no inmigrantes durante el período de otoño, para tomar un curso de estudio que sea cien por ciento en línea”, señala la agencia.