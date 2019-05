"Por ustedes y para ustedes": el emotivo homenaje de una joven universitaria a sus padres inmigrantes

Anna Ocegueda es una estudiante de 22 años de la Universidad de California en el campus de Merced, en el Valle Central del estado. Este fin de semana se convertirá en la primera persona de su familia en graduarse de estudios universitarios, algo que llena de orgullo no solo a sus padres sino a toda la comunidad inmigrante que se ve identificada en este logro.

El contraste llamó la atención de inmediato. Su tuit se hizo viral en cuestión de días y alcanzó a ser retuiteado por más de 4,000 personas, además de los 16,000 corazones de 'me gusta' que recibió. La reacción de la comunidad y los usuarios en Internet fue tan abrumadora que ahora Anna tiene su cuenta privada y ha dejado de dar entrevistas.

"Mis padres vinieron aquí por un mejor futuro y una mejor vida para sus hijos", dijo Anna al diario Fresno Bee. "Las oportunidades de educación no eran buenas. Mis padres me motivaron a mejorar mi educación para que no tuviera que trabajar en los campos como ellos".