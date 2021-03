"Los que estamos lejos, estamos olvidados", reclaman migrantes varados en México en fronteras menos concurridas

"El muchacho me dijo: 'Te aconsejo que no te muevas de la frontera y no renuncies a tu trabajo. La próxima llamada puede ser en un mes o más'", cuenta esta venezolana al teléfono desde Sonora, México. "Me cortaron las alitas, me cortaron las esperanzas", dice decepcionada después de un año y medio de espera y con un embarazo de 16 semanas.