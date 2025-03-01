“Aquí la cultura te abraza”: estadounidenses en México critican las duras políticas antiinmigrantes de Trump

Ana Rodríguez, de 50 años, llegó de Los Ángeles a vivir a la Ciudad de México hace casi tres años atraída por los precios bajos y la cultura “amable” de los mexicanos.

En 2023, cuando el mundo se recuperaba de la pandemia de covid-19, se instaló cerca de la colonia La Condesa de la capital mexicana junto con su hijo de 12 años.

Decidió mudarse a la ciudad de la que su abuela emigró hace décadas en busca del “sueño americano” en California, a raíz de los altos costos del arriendo en el área de Los Ángeles y los bajos salarios.

La facilidad de contar con un trabajo remoto en ese momento le permitió asentarse en la capital mexicana y comenzar una nueva vida. Desde que llegó, Rodríguez, estadounidense de segunda generación nacida en California, se dio cuenta de un hecho que despertó su curiosidad.

Desde el primer momento notó que en México, por primera vez, nadie la cuestionó por su color de piel no buscó “clasificarla” por su origen étnico. De tez morena y cabello castaño oscuro, en Los Ángeles creció recibiendo calificativos como “burrito”, “la mexicana” o “ border hopper”, que significa “salta frontera”.

Eso la hizo pensar en la retórica “racista” que había impulsado el entonces expresidente Donald Trump en Estados Unidos y en las políticas antiinmigrantes del republicano.

Nunca imaginó que Trump volvería a la Casa Blanca y como lo hizo en su primera gestión de 2017 a 2021- pondría entre sus prioridades la deportación de inmigrantes indocumentados, a los que considera criminales, independientemente de si tienen o no antecedentes por delitos penales .

“En México la cultura te recibe con los brazos abiertos”, dijo Rodríguez, quien por años trabajó en escuelas públicas de California. “Por eso es doloroso que a los mexicanos en Estados Unidos los trate así, como criminales, no es justo”.

Un manifestante quema una piñata del presidente estadounidense Donald Trump frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, el día de la toma de posesión de Trump, el lunes 20 de enero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Imagen Eduardo Verdugo/AP



Rodríguez forma parte de un grupo creciente de estadounidenses que han mudado su residencia a la Ciudad de México y otras partes del país, donde buscan aprovechar los costos más bajos de la vivienda y alimentos.

En la zona de Los Ángeles donde Rodríguez vivía, llamada Upland, por ejemplo, ella pagaba 2,100 dólares por un pequeño apartamento, lo que representaba la mitad de su ingreso mensual. En la Ciudad de México ella ahora paga el equivalente a 1,200 dólares por un apartamento de 3 habitaciones en una zona con acceso a buenas escuelas y transporte público barato.

De acuerdo con la Asociación de Estadounidenses Residiendo en el Extranjero (AARO en inglés), México es el país que concentra la mayor cantidad de estadounidenses fuera de su país de origen.

Según la organización, que compila datos sobre la presencia de estadounidenses en otros países, hasta 2023 en México residían 1.18 millones.

El Censo de Población y Vivienda de 2020, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) mexicano, hasta ese año la mayor cantidad de extranjeros que residían en México eran estadounidenses, seguidos por europeos, la mayoría españoles.

Cifras del gobierno mexicano indican que, a partir de 2020, cuando las empresas aplicaron esquemas de trabajo remoto para prevenir contagios de covid-19 a nivel mundial, México experimentó un aumento en la llegada de “nómadas digitales”.

La llegada masiva de estadounidenses ha transformado el rostro de numerosos barrios de la Ciudad de México, lo que ha desatado un intenso debate sobre el efecto de “gentrificación” de colonias como La Condesa, Roma y Roma Norte, entre otras.

Las quejas de los habitantes originales de estos sectores por la presencia de extranjeros, principalmente estadounidenses, ha llevado a las autoridades a implementar nuevas leyes que limiten la utilización de viviendas como espacios de alquiler para turistas. De esta forma el gobierno local busca evitar un alza en los precios de los arriendos para los habitantes mexicanos, con salarios más bajos y en pesos.

En abril del año pasado, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México promulgó una ley encaminada a evitar que miles de viviendas sean utilizadas únicamente para rentarlas a extranjeros a través de plataformas digitales como Airbnb.

Además de los precios bajos, la mayoría de los estadounidenses en México también disfruta la cultura, que regularmente es más abierta a los extranjeros y a los inmigrantes.

Por eso es que para estadounidenses como Rodríguez es casi inexplicable que Trump y sus seguidores busquen expulsar a millones de inmigrantes en Estados Unidos que a diario contribuyen con su trabajo a la economía estadounidense. Ante los planes de deportaciones masivas de Trump, el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, lanzó el plan "México te abraza", para recibir a los inmigrantes mexicanos que sean expulsados por la nueva administración estadounidense.

“Creo que es más que obvio que él (Trump) es racista”, expresó la exfuncionaria escolar. “Nunca piensan en lo que contribuyen a la economía”.

"Desde el primer día me sentí bienvenido", dice estadounidense que llegó a vivir a la Ciudad de México

Por esa razón, dijo Rodríguez, en el contexto actual no regresará a Estados Unidos y buscará permanecer en México, donde su hijo también se ha sentido arropado. Aquí el menor, ahora de 13 años, ha logrado hacer amistades y perfeccionar su español, un idioma que siempre escuchó en California pero que no practicaba lo suficiente

“Cuando llegamos mi hijo dijo: ‘desde el primer día me sentí bienvenido’”, recordó Rodríguez. Tanto ella como él buscan nacionalizarse como mexicanos, dijo.

Ana Rodríguez, de 50 años, nacida en Los Ángeles, llegó en 2023 de California a vivir a la Ciudad de México, donde ha buscado rehacer su vida lejos de la cultura estadounidense. (Foto: Marcos Martínez Chacón) Imagen Marcos Martínez Chacón

Hasta ahora la vida en México ha sido más satisfactoria para ella y para su hijo que la que llevaban en el área de Los Ángeles, en su natal estado de California.

“Me gusta mucho aquí, me gusta cómo es la vida”, dijo. “Las cosas que son mejores en México son las que importan para mí, como la vida social, la arquitectura, los parques. La vida en familia”.

Estadounidenses en la capital mexicana condenan posturas "racistas" de Trump

Fue precisamente los valores que obtuvo de sus abuelos, quienes emigraron a Estados Unidos, y de sus padres, los que la llevan a rechazar la política “racista” y antiinmigrantes de Trump.

“Trump quiere un país menos latino, más blanco”, dijo. “Es lamentable lo que está haciendo”.

Y la retórica contra los inmigrantes del republicano podría estar despertando un sentimiento antiestadounidense entre los mexicanos, dijo.

Un ciudadano estadounidense con la bandera de su nación en mano asiste a una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, el jueves 23 de febrero de 2017. Alrededor de dos docenas de ciudadanos estadounidenses se reunieron para demostrar su desacuerdo con las políticas de inmigración propuestas por el presidente Donald Trump, expresando preocupación de que el gobierno parece ver a México como un adversario, en lugar de un aliado. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Imagen Eduardo Verdugo/AP

Recientemente en un bar de la Ciudad de México un trabajador cuestionó agresivamente a una amiga suya estadounidense si era “trumpista” . La mujer respondió que no, que millones de estadounidenses rechazan las políticas de Trump.

“No todos pensamos igual”, sostuvo Rodríguez. “Hay millones que no estamos de acuerdo con él”

Aunque su permanencia en México es temporal, algunos turistas estadounidenses que disfrutan del país también lamentaron la retórica de Trump contra los inmigrantes y los mexicanos.

“Es asquerosa la forma en la que se expresa Trump de los inmigrantes”, dijo Matt, un trabajador del sector de seguros médicos originario de Chicago, mientras visitaba un restaurante de la Colonia Roma, en la capital mexicana. El joven de 26 años pidió sólo ser identificado por su primer nombre.

“No entiendo cómo algunos de los seguidores de Trump respaldan sus ideas contra la inmigración, ni sus palabras contra México”, sostuvo. “Para mí es inexplicable que se estén haciendo tantas cosas contra los inmigrantes”.

Un hombre le grita a una piñata que representa al entonces candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump en la Ciudad de México, el miércoles 12 de octubre de 2016. Un pequeño grupo de manifestantes protestó contra Trump y procedió a romper y quemar la piñata. Imagen Eduardo Verdugo/AP

Sentada frente a un café mientras trabajaba de forma remota en la Colonia Roma Norte, un sector popular entre extranjeros que visitan la Ciudad de México, otra estadounidense que pidió no ser identificada criticó las políticas antiinmigrantes de su país.

“Aquí toda la gente es amable, amistosa”, dijo mientras se conectaba a una junta virtual. “No soy partidaria de lo que está haciendo Trump en mi país”.

