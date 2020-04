Era indocumentado y ahora se opone a que los migrantes reciban dinero por la crisis del covid-19

El grupo conservador Center for American Liberty y el bufete jurídico Dhillon Law Group presentaron la querella en nombre de ambos hispanos republicanos en una corte estatal de San Francisco el miércoles.

Uno de los demandantes es Ricardo Benítez, quien en 1975 emigró de su natal El Salvador. Entonces era un menor y no tenía papeles. Se volvió ciudadano estadounidense a mediados de la década de 1980, la época en que millones de personas se legalizaron gracias a la Amnistía del gobierno de Ronald Reagan.

La querella afirma que la iniciativa del gobernador Gavin Newsom viola las leyes federales y estatales porque los trabajadores indocumentados no son elegibles para beneficios de desempleo.

“El Código de Desempleo y Seguro de California no extiende los beneficios a los extranjeros que no tienen residencia permanente”, cita la demanda, que también menciona a Keely Bosler, director del Departamento de Finanzas de California. “En una nación de leyes, California debe respetar la ley federal de inmigración que prohíbe tales dádivas en efectivo por parte de los agentes del estado”, añade.

A mediados de marzo, el gobernador Newsom anunció que entregaría 75 millones de dólares y quizás otros 50 millones a unos 120,000 desempleados indocumentados afectados por la pandemia. Aunque pagan impuestos, estos trabajadores no reciben el subsidio de desempleo y quedaron fuera del paquete federal de rescate económico que entrega cheques de 1,200 dólares.

A través de organizaciones sin fines de lucro aún no identificadas, el programa entregará 500 dólares en efectivo, con un límite de 1,000 dólares por familia, “para hacer frente a las necesidades específicas derivadas de la pandemia del covid-19”. Se espera que el dinero se reparta a mediados de mayo.

No se ha revelado cómo ni cuándo los grupos comunitarios elegirán a los beneficiados. El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) está coordinando dicho programa, el cual ha recibido donaciones de Grantmakers Preocupated with Immigrants and Refugees (GCIR), una red de fundaciones enfocadas en temas de inmigración.