Empresas de Trump dicen que no encuentran trabajadores locales, pero una investigación afirma lo contrario

El reporte indica que, a menudo, el mandatario se queja de que sus centros turísticos “no tienen más remedio que contratar trabajadores extranjeros invitados”. La razón, “porque simplemente no hay estadounidenses que tomen esos trabajos”, ha dicho Trump.

Durante años, Trump ha insistido en que es imposible encontrar estadounidenses para ocupar puestos de trabajo de temporada en sus hoteles, complejos turísticos y bodegas, lo que no le deja más remedio que contratar trabajadores extranjeros invitados con visas H-2B.

Discurso de campaña

En abril del 2017 el mandatario firmó la orden ejecutiva con la que pretendió controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales, pero no su proceso. "Vamos a revisar la contratación de estadounidenses para proteger los puestos de trabajo", en aquella ocasión todavía con tono de campaña.

Doble discurso

A principios de abril de este año Trump se quejó de la afluencia de inmigrantes indocumentados del sur de la frontera. "Nuestro país está lleno", dijo. "No puedo llevarte más, lo siento", agregó en uno de sus tantos mensajes y publicaciones en su cuenta de la red social Twitter.

Añade que los anuncios se colocan varios meses o más antes de la fecha de inicio del trabajo, y los patronos no están obligados a hacer publicidad en línea.

Los registros indican que las propiedades de Trump cumplieron con las reglas de reclutamiento, pero año tras año le dijeron al Departamento de Trabajo que "no hay suficientes trabajadores estadounidenses para considerar y contratar".

Sin conentarios

BuzzFeed dijo que la Casa Blanca se comunicó con ellos para dirigir las consultas a la Organización Trump. Pero que no hubo respuestas a las solicitudes de comentarios.

Según los documentos revisados las empresas del presidente “ofrecieron al Departamento de Trabajo una variedad de razones para rechazar a los solicitantes estadounidenses” incluidos candidatos que "no estaban interesados" o "no cumplían con el requisito de experiencia mínima", o que no devolvieron las llamadas telefónicas de la compañía.