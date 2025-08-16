Si vas a aplicar a la ciudadanía, USCIS hará más difícil tu proceso: endureció sus requisitos de "buen carácter moral"

Video Estos son los nuevos requisitos para obtener la 'green card' por matrimonio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) modificó los requerimientos de “buena moral” para las personas que busquen obtener la ciudadanía estadounidense, un nuevo intento del gobierno de Trump para hacer más estrictos los trámites migratorios.

En un memorando al personal encargado de las entrevistas el USCIS dio instrucciones este viernes a los funcionarios para otorgar la ciudadanía.

“La evaluación de los extranjeros que buscan naturalizarse es la responsabilidad más sagrada y profunda que el USCIS tiene encomendada. Convertirse en ciudadano naturalizado de EEUU significa ser un miembro activo y responsable de la sociedad, no solo tener derecho a vivir y trabajar en los Estados Unidos”, dice el memo.

“Entre otros factores de elegibilidad, los extranjeros que solicitan la naturalización deben demostrar que han sido y siguen siendo personas de buena conducta moral”, agrega el documento.

Usualmente, los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización tras un periodo de 3 o 5 años, dependiendo de su caso. Demostrar un "buen carácter moral" ha sido durante mucho tiempo uno de los requisitos de la ley de inmigración de EEUU para obtener la ciudadanía estadounidense, además de que es necesario aprobar exámenes de inglés y cívica.

Sin embargo, ahora el USCIS amplió los criterios de lo que se considera “buena moral” a la hora de solicitar la “green card”.

¿Qué considerará como “buena moral” el USCIS?

De acuerdo con la agencia federal, la evaluación de la buena moral “implica algo más que un somero examen superficial y mecánico centrado en la ausencia de delitos”.

El USCIS ahora evaluará, aunque no está claro cómo:

-El comportamiento de un extranjero

-Su adhesión a las normas sociales

-Las contribuciones positivas que demuestren su buen carácter moral

El USCIS determina si un extranjero ha cumplido el requisito de buena moral caso por caso, dice el memo.

La agencia federal hará mayor hincapié en los atributos positivos de un extranjero. Estos factores positivos incluyen, pero no se limitan a:

- Participación sostenida en la comunidad y contribuciones en los Estados Unidos

- Cuidados familiares, responsabilidad y vínculos en los Estados Unidos

- Nivel de estudios

- Historial y logros laborales estables y legales

- Duración de la residencia legal en Estados Unidos

- Cumplimiento de las obligaciones fiscales y responsabilidad financiera en Estados Unidos

Deudores de la pensión alimenticia e infractores recurrentes podrían tener complicaciones para recibir la ciudadanía

En el documento, el USCIS también señala que los inmigrantes quedarán descalificados para obtener la ciudadanía, como sucedía antes, si han cometido crímenes como asesinato, delito agravado, crímenes de violencia, persecución, genocidio, tortura o violaciones graves de la libertad religiosa.

La agencia puntualizó que prestará mayor atención “a garantizar que los extranjeros que han cometido infracciones sean debidamente rehabilitados y reformados”.

Por lo que ahora solicitará “pruebas de una auténtica rehabilitación” a aquellos que estén atrasados con la manutención de los hijos u otras obligaciones familiares o que tengan el pago de impuestos atrasado.

También para aquellos que estén cumpliendo la libertad condicional u otras condiciones impuestas por un tribunal.

El USCIS incluso podría pedir testimonios de la comunidad “de fuentes creíbles que atestigüen que el extranjero” tiene buena moral.

“Este enfoque facultará a los funcionarios del USCIS para revisar el historial completo de los extranjeros que solicitan naturalización y exigir a dichos extranjeros que presenten su historia completa, demostrando cómo su vida se alinea con un patrón de comportamiento que es consistente con las normas éticas vigentes y las expectativas de la comunidad en la que residen”, dice el documento.

Mientras que Doug Rand, un exalto funcionario de USCIS durante el gobierno de Joe Biden, dijo a CBS News que la política de Trump está diseñada para asustar a los inmigrantes legales de solicitar la ciudadanía estadounidense.

"Están tratando de aumentar los motivos de denegación de la ciudadanía estadounidense mediante una especie de tortura de la definición de buen carácter moral para abarcar un comportamiento extremadamente inofensivo", dijo Rand.

