USCIS dice sin dar detalles que revisará las 'green cards' de inmigrantes de países que generan "preocupación"

Estados Unidos revisará las tarjetas verdes o 'green cards' de los inmigrantes de países que generen "preocupación", dijo este jueves sin brindar detalles el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow.

En el aviso no se precisó qué países serán considerados en esta medida, que se anuncia un día después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en Washington DC presuntamente por un inmigrante afgano que alguna vez colaboró con la CIA en Afganistán.

PUBLICIDAD

"A dirección de @POTUS (el presidente) he pedido una examinación a gran escala y rigurosa de cada tarjeta verde para cada inmigrante de cada país que genere preocupación", escribió Edlow en la red social X.

"La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo lo primordial, y el pueblo estadounidense no puede pagar el costo de las políticas de reasentamiento de la pasada administración", agregó.

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, el día antes del festivo de Acción de Gracias, ocurre en medio de peleas judiciales y un debate más amplio sobre el uso de las fuerzas por parte de la administración de Donald Trump para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de delincuencia fuera de control.