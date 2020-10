El servicio de inmigración anuncia un alza de hasta 42% en el trámite ‘acelerado’ de visas de trabajo

La ley requiere que USCIS “establezca y cobre tarifas de procesamiento prioritario adicionales, y use esos fondos adicionales para propósitos amplios”, explicó.

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que el programa no necesariamente finaliza con una aprobación de la solicitud, y que durante el proceso hay que cumplir con una serie de pasos.

Algunos pagarán menos

Pero no en todos los casos en los que se utilice el Programa Acelerado el incremento será de 42.2%, dijo la USCIS. Para quienes soliciten estatus de no inmigrante H-2B (trabajadores temporales no agrícolas) o R-1 (religiosos) “la tarifa de procesamiento prioritario para peticionarios que presentan el Formulario I-129 será de $1,500 (un aumento de 4%)”.