El coronavirus obliga a reprogramar las citas con el servicio de inmigración de EEUU

“Si usted se enferma por alguna razón, independientemente de si estuvo o no estuvo expuesto al covid-19, por favor no asista a citas en ninguna de las oficinas de USCIS”, precisó la agencia federal.

Pero no solo por el coronavirus se deben reprogramar las citas, dice el servicio de inmigración, y da a conocer una lista con algunas enfermedades y síntomas que ameritan hacer nuevos planes:

“El que tiene abogado, que reprograme su cita con un abogado. Y el que no lo tiene, que vaya a la página de la USCIS y reprograme su cita ”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Guerrero indicó que “no habrá penalidad si cancela y/o reprograma su cita, pero tienen que hacerlo”. Y previno que “si no lo hace y no tiene razón o excusa y no le mandan un comunicado o una certificación de que reprogramó su cita por motivo de salud, la USCIS puede cerrar su caso”.