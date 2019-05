EEUU no ofrece detalles sobre cómo falleció el adolescente guatemalteco bajo custodia de ICE

Ocho días después de la muerte más reciente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), por sus siglas en inglés, no ha aclarado la razón de por qué Juan de León fue llevado al hospital y dado de alta para regresar un día después. El día miércoles, Evelyn Stauffer, portavoz de HHS, se negó a proporcionar mayor información sobre el caso.

La última llamada de Juan a su madre

"La última vez que hablamos, me dijo que esperaba que Dios nos ayudara con sal o maíz, o quizás con frijoles. También me comentó que tenía un dolor de cabeza, hambre y que no había podido dormir”, dijo Tránsito Gutiérrez de León madre del joven fallecido.