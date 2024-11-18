EEUU aumenta la cuota anual de visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas

Video Las 4 claves para entender la visa H-2B para trabajadores temporales no agrícolas

En una de las últimas medidas migratorias antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el gobierno de Joe Biden anunció una ampliación a la cuota anual de visas tipo H-2B para trabajadores temporales no agrícolas.

La decisión, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS), “ayudará a abordar la necesidad de trabajadores temporales y reducir la migración irregular”.

La agencia precisó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en consulta con el Departamento de Trabajo (DOL), “anunciaron que esperan poner a disposición 64,716 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas para el año fiscal (FY) 2025, además de las 66 000 visas H-2B exigidas por el Congreso que están disponibles cada año fiscal”.

La cuota adicional representa “el máximo permitido bajo la autoridad otorgada por el Congreso y son idénticas a las visas temporales adicionales otorgadas en el año fiscal 2024”, precisó la agencia federal.

Durante los años fiscales 2017, 2018, 2019 (bajo el gobierno de Donald Trump), 2021, 2022, 2023 y 2024 (en el gobierno de Biden), el DHS, en coordinación con el DOL, han autorizado cantidades máximas suplementarias para atender la demanda de estas visas.

“El Departamento está comprometido a seguir haciendo crecer la sólida economía de nuestra nación”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. “Al maximizar el uso del programa de visas H-2B, el departamento está ayudando a garantizar que se satisfagan las necesidades laborales de las empresas estadounidenses, manteniendo los precios bajos para los consumidores, al tiempo que fortalece las protecciones de los trabajadores y disuade la migración irregular a los Estados Unidos”, agregó.

En noviembre del año pasado USCIS anunció una cupta adicional similar para el año fiscal 2024 bajo los mismos argumentos. Dijo que el aumento en la cuota se daba "en respuesta a la fuerte demanda de empleadores que utilizan este tipo visa, principalmente la industria de hoteles y restaurantes".

Los sectores que se beneficiarán

El gobierno dijo que las empresas estadounidenses en industrias como hotelería y turismo, paisajismo, el procesamiento de mariscos y más, “recurren a trabajadores temporales y de temporada en el programa H-2B para ayudarlas a satisfacer la demanda de sus bienes y servicios”.

La ampliación de la cuota anual de estas visas “ayudará a abordar la necesidad de trabajadores temporales y de temporada en áreas donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles, dispuestos y calificados para realizar el trabajo temporal y abordar las necesidades laborales de las empresas estadounidenses”, indicó la USCIS.

El servicio de inmigración también explicó que “en consonancia con los años anteriores, el DHS está anunciando públicamente sus planes de poner a disposición estas visas complementarias a principios del año fiscal 2025, tal como lo hizo en los años fiscales 2023 y 2024, para garantizar que las empresas estadounidenses con necesidades de mano de obra puedan planificar con antelación y encontrar los trabajadores temporales y de temporada que necesitan”.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

El anuncio precisa además que, al mismo tiempo, “el DHS y el DOL han puesto en marcha sólidas protecciones tanto para los trabajadores estadounidenses como para los extranjeros, entre ellas, garantizando que los empleadores busquen y contraten primero a trabajadores estadounidenses para los puestos que se van a cubrir, como lo exige el programa H-2B, y que los trabajadores extranjeros contratados no sean explotados por empleadores inescrupulosos”.

Cómo se distribuirá la cuota adicional

El DHS dijo que la reglamentación suplementaria de H-2B incluiría una asignación de 20,000 visas para trabajadores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Colombia, Ecuador o Costa Rica, además de una asignación separada de 44,716 visas suplementarias que estarían disponibles para los trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B, o a quienes se les otorgó de otra manera el estatus H-2B, durante uno de los últimos tres años fiscales (2022,2023 y 2024)”.

El reglamento detalla que la cuota adicional se asignara a trabajadores que regresan entre la primera y la segunda mitad del año fiscal para tener en cuenta la necesidad de trabajadores temporales y de temporada adicionales a lo largo del año, y una parte de la asignación de la segunda mitad se reservaría para satisfacer la demanda de trabajadores durante la temporada alta de verano.

Además, el programa H-2B permite a los empleadores elegibles contratar a no ciudadanos para realizar trabajos o servicios temporales no agrícolas en Estados Unidos. La norma indica que el empleo debe ser de naturaleza temporal, como un evento único, una necesidad estacional, una necesidad de carga máxima o una necesidad intermitente.

Quiénes usan las visas H-2B

La visa H-2B está disponible para personas dentro o fuera de Estados Unidos. Pueden solicitarse dos extensiones, cada una por un año. Cuando se cumplen tres años de estadía, el titular debe regresar a su país de origen, señala el reglamento.

El Congreso autorizó una cuota anual de hasta 66,000 visas para que se distribuyen en dos entregas de 33,000 en cada semestre del año fiscal. El gobierno, por su parte, amplía temporalmente la cuota cuando el sector necesita trabajadores y cuando existe escasez durante la temporada de contrataciones.

USCIS explica que, en cada ampliación, el empleador tiene que aplicar para una Certificación Laboral, trámite que puede ser obtenido en la página electrónica del Departamento de Trabajo.

De acuerdo con las normas del programa, el portador de la visa H-2B puede traer a su cónyuge e hijos menores de 21 años solteros, quienes reciben la visa H-4B. Con ese documento pueden permanecer legalmente en Estados Unidos, pero no tienen permiso para trabajar.

El programa de visas tipo H2, que incluye la H-2A (para campesinos o trabajadores del campo), fueron creadas en 1943 con la importación de trabajadores para cubrir la falta de mano de obra en la industria de la caña de azúcar.

En la década de1980, este programa cambió significativamente con la división de las visas H2 en dos categorías, que permanecen hasta el día de hoy:





H-2A para trabajadores agrícolas (siembra y cosecha de plantíos);

para trabajadores agrícolas (siembra y cosecha de plantíos); H-2B para trabajadores no-agrícolas (jardinería, construcción, bosques, sembrar o cortar, personal para servicio de limpieza de hotel, etc.)

Los pasos para obtener una visa H-2B

El proceso para recibir la visa H-2B consta de tres pasos, explica USCIS.

En el primer paso, el peticionario presenta una solicitud de Certificación de Empleo Temporal para Mano de Obra Extranjera del DOL (Certificación Laboral). Antes de solicitar la clasificación de visa H-2B por parte de USCIS, el peticionario debe solicitar y recibir la Certificación de Empleo Temporal para los trabajadores H-2B de parte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL), o del Guam DOL si el empleo será en Guam.

En el segundo paso, el peticionario presenta un Formulario I-129 ante USCIS. Luego de recibir la Certificación de Empleo Temporal para empleo de H-2B por parte del DOL o del Guam DOL (si corresponde), el peticionario debe presentar el Formulario I-129 con USCIS. Con limitadas excepciones, el empleador debe presentar la Certificación de Empleo Temporal junto con el Formulario I-129.

En el tercer paso, los trabajadores que califican que estén fuera de Estados Unidos deben solicitar visa y/o admisión.

Luego que USCIS aprueba el Formulario I-129, los trabajadores H-2B que calificaron y que están fuera de los Estados Unidos, deben:





Solicitar una visa H-2B con el Departamento de Estado (DOS en inglés) en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero, y luego solicitar admisión a Estados Unidos con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) en un puerto de entrada de Estados Unidos; o

Buscar la admisión a Estados Unidos en la clasificación H-2B directamente con CBP en un puerto de entrada estadounidense.

USCIS también explica que, generalmente, "los trabajadores que están en Estados Unidos con visa H-2B y extienden su estadía, cambian de empleadores o cambian los términos y condiciones de su empleo, no estarán sujetos a la cantidad máxima reglamentaria".

Abogados consultados por Univision Noticias reiteraron que, en caso de dudas, "busque consejo legal antes de iniciar un trámite".