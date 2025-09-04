¿Piensas aplicar a una visa de trabajo EB-2 para Estados Unidos? Tendrás que esperar hasta el próximo año fiscal

Video Cambios en citas para visas podrían retrasar trámites y afectar a niños y adultos mayores

El Departamento de Estado informó que se alcanzó la cuota de emisión de visas de trabajo tipo EB-2 para inmigrantes que desean laborar en Estados Unidos para el año fiscal 2025.

Esto implica que las embajadas y consulados del país en todo el mundo ya no podrán emitir estos documentos hasta el próximo año fiscal, que inicia en octubre. El procesamiento de 'green cards' por este tipo de visa también se pausará hasta ese entonces.

En una notificación publicada el pasado martes, el Departamento de Estado explica que la Ley de Inmigración y Nacionalidad limita el número de visas EB-2 que pueden entregarse.

"Los límites anuales se restablecerán con el inicio del nuevo año fiscal (de 2026) el 1 de octubre de 2025. En ese momento, las embajadas y consulados podrán reanudar la expedición de visados de inmigrante de esta categoría a los solicitantes que cumplan los requisitos", informó el Departamento de Estado.

Las visas de trabajo EB-2 tradicionalmente son concedidas a extranjeros con estudios académicos avanzados o habilidades excepcionales en sus campos de trabajo.

El Departamento de Estado ya había previsto el mes pasado que se podría alcanzar el límite para la emisión de visas de trabajo para agosto o septiembre.

