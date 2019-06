Dos salvadoreños mueren en custodia de autoridades migratorias

Una instalación cuestionada

Sin embargo, en su comunicado ICE no explica las causas de muerte de esta transgénero. Corey A. Price, director de la oficina de campo de ICE para Detenciones y Deportaciones en El Paso, solo aseguró que el caso "es otro ejemplo desafortunado de una persona que entró ilegalmente a Estados Unidos con una condición médica no tratada ni analizada (...) Muchos de estos inmigrantes intentan entrar a Estados Unidos con enfermedades no tratadas y desconocidas, que no han sido diagnosticadas sino hasta que son examinados en detenci´on", agregó.