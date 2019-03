Detienen a un inmigrante que expuso en una película los abusos en un centro de detención

La historia de Claudio Rojas, un inmigrante indocumentado argentino de 53 años, ha tenido tantos giros en la última década que su caso inspiró un documental que se presentó este año en el festival de Sundance: 'The Infiltrators'.

Pero el hombre que llegó a Estados Unidos hace 19 años no podrá asistir al estreno de la cinta en el Festival de Cine de Miami este martes como tenía previsto, tras ser detenido el 27 de febrero en una cita de control rutinario con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miramar, Florida.

Según los registros de ICE, Rojas está recluido en el centro de detención de Krome, en el sur de Florida. Su abogada, Sandy Pineda, le dijo a Univision Noticias que su cliente fue arrestado el miércoles pasado pese a que en su cita con ICE aseguró estar tramitando una visa T "para víctimas de tráfico humano por ser blanco de explotación laboral" después de que le negaran un recurso conocido como 'stay of removal', la suspensión de deportación y el aplazamiento temporal de la expulsión que otorga el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pero a la abogada le resulta extraño que su cliente haya sido detenido tras servir de informante para los productores del documental 'The Infiltrators'. La cinta, que combina imágenes reales con escenas de ficción, narra la historia real de dos jóvenes activistas que se hicieron detener a propósito por ICE para ser recluidos en un centro de inmigrantes indocumentados de Florida.

El caso principal en el que trabajaron los dreamers en los que se centra la película fue el de Claudio Rojas que, según una petición online creada por Dream Activist, fue fundamental para la liberación de cientos de inmigrantes que estuvieron arrestados en el centro de detención con Rojas, el Broward Transitional Center (BTC) de Pompano Beach (Florida), en 2012. "Su deseo no solo de compartir su historia sino también de ayudar a organizarse con otros en el centro llevó a una investigación completa de esas instalaciones", dice la solicitud.

Los hechos narrados en la película ocurrieron en 2012 durante la presidencia de Barack Obama en un centro de detención operado por la empresa privada Geo Group y reservado para inmigrantes "no violentos". Rojas, que llegó en el año 2000 a Florida con una visa de turista y se quedó después del tiempo permitido trabajando como jardinero y obrero, fue detenido por primera vez por las autoridades migratorias en 2010 cuando fue a buscar a uno de sus hijos que fue arrestado tras manejar un vehículo sin licencia.

"No sé si se han dado cuenta de que él estaba involucrado pero sí que él ha aparecido en las noticias", afirma la abogada Pineda. "Hace un año y medio, un oficial nos pidió que trajéramos copias de todos los artículos de prensa del activismo que había hecho mi cliente. No entendí por qué me lo pidieron pero le dimos todas las copias".