Detienen a hombre escalando el muro entre EEUU y México: con Trump, el Ejército da la voz de alerta

En el interior de un vehículo blindado, un militar usa un mando a distancia para dirigir un visor óptico de largo alcance hacia un hombre encaramado en la cima de la cerca que separa Estados Unidos y México, que atraviesa las colinas de esta comunidad fronteriza en Arizona.

El hombre desciende hacia suelo estadounidense entre espirales de alambre con concertinas. Se oyen gritos, se activa una alerta y un todoterreno de la Patrulla Fronteriza se dirige a toda velocidad hacia el lugar, lo que basta para que el hombre se apresure a volver a saltarlo y desaparezca en México.

El avistamiento el martes fue uno de los dos que tuvo la unidad de infantería del ejército que patrulla este sector de la frontera sur, donde una declaración de emergencia del presidente, Donald Trump, ha otorgado al ejército un papel crucial en la disuasión de los cruces de migrantes entre los puertos de entrada al país.

"La disuasión es en realidad aburrida", dijo la sargento Ana Harker-Molina, de 24 años, expresando el tedio que sienten algunos de sus compañeros por los avistamientos esporádicos. Aun así, afirmó que se siente orgullosa de la labor, sabiendo que las tropas desalientan los cruces simplemente con su presencia.

“Solo con que estemos aquí vigilando la frontera, estamos ayudando a nuestro país”, agregó Harker-Molina, que también es inmigrante. Llegó desde Panamá a los 12 años y se convirtió en ciudadana estadounidense hace dos años, mientras servía en el ejército.

El despliegue de tropas estadounidenses en la frontera se han triplicado hasta los 7,600 efectivos, que incluyen a todas las ramas del ejército, incluso cuando el número de intentos de cruce ilegal se ha reducido notablemente y Trump autorizó financiamiento para 3,000 agentes más de la Patrulla Fronteriza, ofreciendo bonos de 10,000 dólares por firma y permanencia.

La misión militar se dirige desde un nuevo centro de mando ubicado en una base de entrenamiento de inteligencia del ejército en una zona remota del sur de Arizona, junto a las montañas Huachuca. Allí, un salón comunitario se ha transformado en una bulliciosa sala de operaciones donde se reúnen comandantes de batallón y personal, con mapas digitales que ubican los campamentos militares y los movimientos a lo largo de los alrededor de 2,000 millas de frontera.

Hasta ahora, la aplicación de la ley en la frontera había estado en manos de las fuerzas del orden civiles, y las intervenciones del ejército eran esporádicas. Pero en abril se designaron grandes tramos de la frontera como zonas militarizadas, lo que facultó a las tropas estadounidenses para aprehender a migrantes y a otros acusados de entrar de forma ilegal en bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina, y autorizó la imposición de cargos penales adicionales que pueden suponer penas de prisión.

El general de división que lidera la misión sostiene que las tropas están siendo liberadas de tareas de mantenimiento y almacenamiento para trabajar en estrecha colaboración con los agentes de la Patrulla Fronteriza en zonas con muchos cruces ilegales, y para desplegarse rápidamente en sitios remotos y sin vigilancia.

“No tenemos sindicato, no hay límite en las horas que podemos trabajar en un día, en cuántos turnos podemos cubrir”, indicó el general de división Scott Naumann.

“Puedo enviar soldados cuando sea necesario para abordar el problema y podemos mandarlos durante días, podemos llevar a gente por aire a áreas increíblemente remotas ahora que vemos a cómo los cárteles están cambiando” de rumbo.

Patrullas para frenar a los “fugados”

En Nogales, los exploradores del Ejército patrullaban la frontera con el equipo de combate completo —casco, rifle de servicio M5, chaleco antibalas— y con autorización para usar la fuerza letal si son atacados, según las normas militares vigentes integradas en la misión fronteriza. Bajo sus pies, los traficantes han intentado de forma rutinaria durante décadas excavar túneles en los desagües pluviales para llevar contrabando a Estados Unidos.

El puesto de mando de Naumann supervisa una flota de 117 vehículos blindados Stryker, más de 35 helicópteros y media docena de aviones no tripulados de largo alcance que pueden vigilar la frontera día y noche con sensores para localizar a personas que deambulen por el desierto. Los ingenieros del Cuerpo de Marines están colocando alambre de cuchillas para ralentizar los cruces, mientras el gobierno de Trump reanuda la construcción del muro fronterizo.

Según Naumann, la atención está puesta en detener a los “fugados” que evaden a las autoridades para desaparecer en Estados Unidos en una carrera contrarreloj que puede durar segundos en zonas urbanas —donde la gente desaparece en vehículos de contrabando— o varios días en los densos matorrales de los humedales del río Bravo o en el vasto desierto y la naturaleza montañosa de Arizona.

Mientras, la tasa de detenciones en la frontera ha caído a su nivel más bajo en 60 años.

Naumann apuntó que el descenso de las entradas ilegales es el “elefante en la sala”, mientras el ejército aumenta la presión y los recursos destinados a asfixiar a los cárteles del contrabando, incluidas las pandillas latinoamericanas recién designadas como organizaciones terroristas extranjeras.

Afirmó que bajar la guardia sería un error y que los cruces pueden repuntar cuando termine el abrasador calor estival.

“Tenemos que seguir adelante, estamos teniendo algunos éxitos y a tendencia es positiva”, dijo sobre la misión, que no tiene fecha de finalización establecida.

Las zonas militarizadas, una “área gris”

El gobierno de Trump está utilizando al ejército para reforzar sus operaciones de inmigración, desde la protección de edificios federales en Los Ángeles durante las protestas contra las detenciones efectuadas por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta asistir a su delegación en Florida con planes para mantener a los migrantes retenidos en bases militares en Nueva Jersey, Indiana y Texas.

“Todo forma parte de la misma estrategia, que es una respuesta muy contundente, robusta, intimidante y agresiva a esto, para mostrar a su base que se tomaba en serio la promesa electoral de arreglar la inmigración”, dijo Dan Maurer, profesor de derecho en la Universidad del Norte de Ohio y juez militar retirado.

“Es algo que rompe las normas y es inusual. Coloca al ejército en una posición muy incómoda”, agregó.

Las zonas militarizadas fronterizas eluden la Ley Posse Comitatus, una norma de 1878 que prohíbe al ejército realizar tareas de cumplimiento del orden público en suelo estadounidense.

“Está en una zona gris: puede ser una violación o puede que no lo sea. El ejército siempre ha tenido autoridad para arrestar a gente y retenerla en bases militares”, apuntó Joshua Kastenberg, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México y exjuez de la Fuerza Aérea.

Michael Fisher, consultor de seguridad y director de la Patrulla Fronteriza entre 2010 y 2016, calificó la expansión militar en la frontera como un “multiplicador de fuerzas”, ya que los agentes de la patrulla se desplazan cada vez más lejos de la frontera.

“El Ejército permite a la Patrulla Fronteriza actuar en otras áreas donde típicamente no podría hacerlo”, aseveró. La estrategia conlleva desafíos morales y riesgos políticos inherentes.

En 1997, un ciudadano estadounidense de 18 años murió tiroteado mientras pastoreaba cabras por una unidad de marines que participaba una patrulla antidrogas en la remota región de Big Bend, en el oeste de Texas. Las autoridades sostienen que Esequiel Hernández no tenía conexión alguna con el narcotráfico y era un estudiante brillante.

El tiroteo causó ira a lo largo de la frontera y provocó el final del despliegue militar del entonces presidente Bill Clinton en la frontera.

En Nuevo México, las últimas restricciones que prohíben el acceso a zonas militarizadas han convertido en inaccesibles para el ocio lugares populares para la caza, el senderismo y los deportes de motor todoterreno, lo que ha provocado las protestas de algunos residentes.

Naumann explicó que los adultos pueden solicitar el acceso a través de internet y aceptar someterse a una verificación de antecedentes penales, que según dijo es un requisito estándar para acceder a bases militares. “No estamos aquí para impedir que los estadounidenses se diviertan en Estados Unidos. No se trata de eso”, dijo.

Equipamiento militar para un problema civil

Al amanecer del miércoles, vehículos de la Patrulla Fronteriza subieron las laderas en gran parte sin cercar del monte Cristo Rey, un pico icónico coronado por un crucifijo que se eleva hacia el cielo sobre la periferia urbana de El Paso y Ciudad Juárez, en México, sin un alma a la vista.

El pico está en la confluencia de dos nuevas zonas militarizadas designadas como extensiones de las bases de Fort Bliss, en Texas, y Fort Huachuca, en Arizona. El Departamento de Defensa ha añadido una zona adicional de 250 millas en el valle del río Bravo en Texas vinculada a una base de la Fuerza Aérea.

La Marina supervisará la frontera cerca de Yuma, Arizona, donde el Departamento del Interior cedió el miércoles un tramo de 32 millas de frontera al ejército.

En el Monte Cristo Rey, el Departamento de Seguridad Nacional ha hecho públicos sus planes para cerrar un hueco de 1.3 millas en la cerca fronteriza a pesar de las objeciones de una diócesis católica que posee gran parte del terreno y alega que un muro obstruiría un refugio sagrado para las peregrinaciones religiosas.

Desde una meseta cercana, el especialista del ejército Luisangel Nito escaneaó el valle a los pies del monte con un visor infrarrojo que detecta el calor corporal, localizando a tres personas que ingresaban de forma ilegal en el país para que la Patrulla Fronteriza los aprehendiera. La unidad de Nito cuenta también con equipos que pueden neutralizar los pequeños drones utilizados por los contrabandistas para trazar sus rutas de entrada.

Nito, que nació en Estados Unidos, es hijo de inmigrantes mexicanos que llegaron al país en la década de 1990 a través de los mismos valles que ahora patrulla.

“Cruzaron justo aquí”, contó. “Me dijeron que tuviera cuidado porque cuando ellos cruzaron dijeron que era peligroso”.

Los padres de Nito regresaron a México en 2008 en plena crisis financiera, pero el soldado vio mejores oportunidades en Estados Unidos, regresó y se alistó. No expresó ninguna reserva acerca de su papel en la detención de migrantes en situación irregular.

“Obviamente es un trabajo, ¿verdad?, Y yo me alisté para hacerlo, y lo voy a hacer”, declaró.

En el Monte Cristo Rey y en otros lugares, las tropas utilizan vehículos marcados de la Patrulla Fronteriza mientras Naumann defiende la "integración" de las fuerzas del orden civiles y militares.

"Si hay algún ingrediente secreto, por llamarlo de alguna forma, es integrar en cada nivel", dijo Neumann.

