Deportan a la familia británica que alega haber cruzado la frontera por error y haber sido "tratados como delincuentes"

Los abogados de una familia británica que hizo un 'cruce no autorizado' desde Canadá a los Estados Unidos han informado que la familia finalmente fue deportada, tras casi dos semanas bajo custodia federal.

Según la agencia AP, ICE declinó hacer comentarios al respecto, alegando que no discutió los "arreglos de expulsión" antes de que los deportados regresaran a su país.

En un correo electrónico al diario The Guardian, un miembro no identificado del personal de Aldea añadía que si bien son conscientes de la extrema vulnerabilidad del bebé de tres meses, quería aprovechar la oportunidad para denunciar que en ese lugar hay aproximadamente ocho niños menores de cinco años, de los cuales la mitad tiene dos años o menos (incluidas en ese momento las gemelas británicas) a pesar de que esa instalación no está autorizada por el estado para retener a niños.