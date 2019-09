“Cumplió el sueño de ver a su hijo y falleció”: cuando los migrantes regresan a México para ser sepultados

Soñando con darle educación a sus hijas y construir una casa en su natal Copala, en el estado mexicano de Guerrero, Verónica Zárate emigró a Estados Unidos en 2008. En New Jersey trabajaba de cocinera. A finales de julio, mientras descansaba en el humilde apartamento donde vivía, ella se sintió mal.

“Ya estaba acostada y empezó a ahogarse, le faltaba la respiración. Yo llamé al 911 porque vi que las cosas no estaban bien”, cuenta su novio Ramiro Martínez, también originario de Guerrero.

“Sufrió mucho. Yo me quedé muy triste al ver cómo se fue muriendo poco a poco”, lamenta Martínez.

Pero el dolor de esta pérdida se sumó a otro problema: Ramiro no tenía dinero suficiente para enviar el cuerpo de Verónica a Guerrero, donde lo esperaban sus parientes para sepultarlo. Ella no tenía familiares en Nueva Jersey y el Consulado de México en Nueva York solo dio 1,200 dólares para cubrir el traslado, menos del 50% del monto total, según activistas.

Esta oficina mencionó que la cifra que dan es distinta en cada caso, aunque no especificó cuánto desembolsa. “Esa cantidad se entrega de acuerdo a los recursos con los que cuenta el consulado y depende de la necesidad de los paisanos”, dijo su vocero Gerardo Izzo a Univision Noticias.

“Me apoyaron con ropa, comida, me prestaron un cuarto para descansar por las noches, porque yo todo el día estaba en el hospital con mi hija”, afirma Margarita Escudero, quien tramitó una visa humanitaria para visitar a su hija menor cuando aún estaba en el área de cuidados intensivos.

“Yo iba con la ilusión de traérmela bien, pero no se pudo”, expresa con lágrimas.

Las donaciones de la comunidad

‘Mil Sonrisas’ difundió videos en su cuenta de Facebook pidiendo ayuda económica a la comunidad en el área metropolitana de Nueva York y la reacción fue favorable. Algunos ni siquiera esperaron las tradicionales ventas de comida y rifas que este grupo realiza en Nueva Jersey para recaudar fondos. “La gente me daba 30, 50, 250 dólares”, dice agradecida la señora Margarita, de 56 años.

“La señora va a encontrar paz al tener un lugar dónde llorarle a su hija. Muchos padres no tienen esa oportunidad”, dice la voluntaria Verónica Casarrubias.

En una entrevista telefónica desde Guerrero, la señora Margarita dice que gracias a la buena voluntad de estas personas no le hizo falta nada cuando estuvo en EEUU.

“Logró despedirse de su hijo”

Esa tarde, en el patio de una casa de New Brunswick, en Nueva Jersey, vendieron tamales, tacos, mole, flautas, sopes y aguas frescas. Además hicieron una rifa. De acuerdo con un video compartido en las redes sociales, a la kermés llegaron migrantes de lugares tan lejanos como Brooklyn, a 40 millas de distancia.

Recaudaron alrededor de 4,000 dólares que entregaron a la hermana de Leobardo, Elvia. “Con eso se compró el boleto de avión de mi hermano. Si ellos no me hubiesen ayudado habría sido difícil, porque yo no trabajo”, comentó ella.