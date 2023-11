Critican propuesta migratoria de Trump que incluye campos de internamiento y deportaciones masivas

En cuanto a la polémica desatada por la polìtica de separaciones forzadas de familias en la frontera durante su gobierno, Trump dijo en una reciente entrevista excvlusiva a TelevisaUnivision "lo hicimos por un tiempo" e impidió que "cientos de miles de personas vinieran porque cuando escuchan la separación familiar, dicen, bueno, será mejor que no vayamos. Y no vinieron". Pero no explicó que esa estrategia fue frenada por los tribunales de justicia.