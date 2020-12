La historia detrás del activista que manda cartas a los detenidos en centros de ICE esta Navidad (y el resto del año)

La crueldad en Venezuela

"Para asfixiarme, en el momento que me agarraron usaron mi cabeza como un balón y me pisaron la cabeza con el pie, y me agarron como entre 10 oficiales, me echaron gas pimienta, me enrollaron en la bandera y me metieron en un camión. En ese camión yo me estaba asfixiando. Me sacan de ahí me meten en una detención. En un piso tirado con otro chico que estaba esposado conmigo. Luego me pasaron a un cuarto y en ese cuarto me sentaron en una silla y vinieron muchos oficiales y me preguntaban para quién trabajaba, que quién me pagaba. Yo les decía que a mí nadie me pagaba, que nosotros solo queremos un cambio, para todos. Y ellos me golpearon...".