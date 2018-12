Anuncian audiencias en el Senado por la muerte de los dos niños en la frontera

El senador republicano Lindsey Graham dijo este domingo al programa de CNN 'State of the Union' que el comité judicial del Senado, del que él probablemente sea su presidente desde enero, llamará a audiencias para investigar la muerte de dos niños inmigrantes guatemaltecos mientras estaban en custodia de la Patrulla Fronteriza.

"Una de las madres de estos dos niños no estaba buscando asilo, estaba tratando de entrar para buscar trabajo", agregó el influyente senador republicano.

Controles médicos

"Los funcionarios de salud pública de Arizona casi no tenían información esta semana sobre quién coordinaría, conduciría o seguiría las evaluaciones. Los funcionarios de California tenían poca información, pero confirmaron que se había establecido un proceso de detección para los niños migrantes detenidos", agregaron.

El servicio de vigilancia fronteriza de Estados Unidos señaló esta semana estar desbordado por el "enorme flujo" de familias migrantes que llegan al país. Indican que un 60% de las personas que cruzan la frontera sin papeles son niños o familias, un cambio para el cual las instalaciones no están preparadas.

Trump dice que estaban enfermos

Una inspección inicial a Jakelin "no reveló evidencia de problemas de salud", dijo la CBP el 14 de diciembre. No fue sino varias horas después que el padre de Jakelin, Nery Caal, les informó a los agentes que ella estaba "enferma y vomitando", dijo la dependencia. Abogados de la familia Caal también han negado las afirmaciones de que Nery "no le dio agua en varios días", como escribió Trump.