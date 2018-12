Era la 1:00 de la tarde cuando José Luis Marchán entró a comprar su comida al restaurante Waba Grill, en Ontario, California, el pasado 12 de diciembre. Cuando iba hacia el baño se cruzó con un cliente del local que, según dice, lo empujó al suelo, lo golpeó y lo insultó sin razón aparente. Se trataba de un hombre que él nunca en su vida había visto y por eso no entiende la motivación de su ataque.

"Pedí la llave para ir al baño y me dirigía hacia allá cuando vi a esta persona como de reojo, alcancé a ver que se iba a parar, sigo caminando y hago mi cuerpo como de lado para que él pase. Pero nunca esperé que él se iba a parar con tanta fuerza ni a empujarme", contó en entrevista con Univision Noticias el mexicano que vive hace más de 20 años en el país.

Las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante captaron los momentos en que los dos se encuentran y se ve a Marchán caer al suelo, luego levantarse y cuando se le acerca el hombre a golpearlo.

"No nos tropezamos, él me empujó. Se levantó de la silla y me aventó con una gran fuerza. Si se fijan en el video se ve", afirma el inmigrante y agrega que fue intencionalmente que este sujeto lo tiró al suelo, porque cuando se pudo parar, le preguntó qué pasaba y este le respondió con un golpe en la garganta.

Si hubiera sido un accidente –dice– la otra persona lo hubiera ayudado a levantar y le hubiera ofrecido disculpas. Sin embargo, además de golpearlo lo empezó a insultar.

Este padre de familia, de 44 años, quien tiene cuatro hijos y trabaja remodelando cocinas y baños, considera que se trató de un incidente de odio porque este era un hombre al que nunca había visto, que reaccionó agresivamente en su primer encuentro. "Me hablaba con una violencia que se le veía en los ojos", explica.

"Yo todavía sorprendido, levanto mis manos como diciendo 'pues qué hice', 'qué pasó', 'qué es lo que yo te hice para que me pegaras", continúa. Pero señala que fue peor, pues le empezó a gritar insultos raciales: "Fue tu maldita culpa. Vete de aquí maldito mexicano".

El atacante salió del restaurante gritándole aún a Marchán, quien buscando explicación lo siguió y el otro hombre que estaba con el agresor lo intentó confrontar. Así que el hispano decidió volver adentro y evitar un mayor problema.

"Cuando ya reaccioné dije 'esto no puede pasar', ¿por qué me pasó esto a mí?", recuerda que fue entonces cuando decidió llamar a la Policía para hacer el reporte. Tres horas después llegaron las autoridades y tomaron la denuncia. A través del video de las cámaras de seguridad del restaurante pudieron dar el con el nombre del sospechoso, pues pagó con una tarjeta de crédito y quedó en los registros de la caja.

¿Ataque por odio racial?

Dos días después un detective lo llamó para que identificara entre varias fotos a la persona que lo había atacado. "De seis fotos que me enseñó, sí estaba el individuo ahí. Firmé y ya", contó.

Tras identificarlo, la Policía entregó el reporte a la Fiscalía local para que revise la evidencia (el video de la cámara de seguridad) y establezca si se tratará como un incidente o crimen de odio. El Departamento de Policía de Ontario confirmó a Univision Noticias que están investigando el ataque y ahora está en manos de los fiscales decidir qué cargos se pueden presentar contra el atacante.

Entre tanto, la familia de Marchán aún continúa afectada emocionalmente por lo sucedido, pues aseguran que durante años han vivido en esta ciudad de hispanos y no esperaban algo así.

"Esto nunca pensé que me iba a pasar aquí en mi ciudad. Dos días antes había llevado a mis hijos a comer ahí, a tomar una nieve al lado, también pago mi teléfono en ese lugar. No soy nuevo y para que alguien me hubiera pegado así... me sacó completamente de onda", lamentó el mexicano.

Ahora, dice que vive con temor de encontrarse al hombre que lo atacó, pues no sabe lo que pueda pasar. "A cualquier hombre que veo que se parece ya hasta me da miedo voltear a verlo, porque digo no vaya a ser él y ahora sí me mate o algo", advierte.

Univision Noticias se unió a una coalición de medios que contabiliza y documenta los crímenes motivados por la raza, etnia, género, religión u orientación sexual de la víctima. Si has sufrido un incidente de odio, ayúdanos a contar tu historia en el siguiente link.