Francisca Pérez llevaba 11 años trabajando en Osteria Fasulo, un sofisticado restaurante italiano de Davis, California. Empezó en 2007, cuatro años después de cruzar la frontera sur desde su país natal, México. No hablaba inglés y, según cuenta, a su jefe parecía no importarle que se comunicara en español, tanto así que en la entrevista en la que la contrató el dueño del local, Leonardo Fasulo, le habló en ese idioma.

Pero, en mayo pasado una conversación entre la cocinera y una camarera hispana desató la ira del hombre que, según cuenta Pérez, le preguntó enfadado a la mesera por qué estaba hablando español si podía hacerlo en inglés.

Fasulo también llamó la atención de la cocinera: "Me mira él bien enojado y me dice: 'Tú sabes que aquí se habla inglés. Aquí no es México, aquí es América'", recuerda en declaraciones a Univision Noticias. "Y yo le contesté a él y le dije: '¿Tú sabes que estás discriminando a la gente mexicana? Nosotros los mexicanos somos los que estamos sacando adelante tu trabajo".



Según el relato de la mujer, su respuesta irritó aún más al dueño del restaurante que le pidió entre gritos que fuera a la escuela a aprender inglés y le dijo irónicamente que si quería también que pusiera el menú en español y añadiera burritos.

"Cuando yo le contesté a él, me dijo que si no quería seguir trabajando, que ahí estaba la puerta del restaurante para que yo me fuera. Me dijo en inglés: 'Pon tu trasero fuera del restaurant'", afirma la mujer. Antes de salir, Pérez le pidió a su jefe que le pagara los días pendientes, pero él le respondió que le pagaría cuando quisiera.

Univision Noticias buscó la versión del dueño de Osteria Fasulo pero no obtuvo respuesta. En declaraciones al Sacramento Bee, el propietario del local aseguró no haberle exigido a Pérez hablar inglés y dijo que la mujer se fue del trabajo por su propia voluntad y que no le debe el último cheque.

Sin embargo, el Center For Workers’ Rights, una organización no gubernamental de Sacramento que ofrece asistencia legal a trabajadores con salarios bajos, presentó una demanda en nombre de Pérez ante el Departamento de Trabajo y Vivienda de California en la que acusan al propietario del restaurante de un despido improcedente por hablar español y por no pagarle a la mujer por sus últimos días de trabajo.



La demanda cuenta con el testimonio de la camarera que estaba hablando español con Pérez y que dejó el trabajo el día del incidente.

Por su parte, la cocinera mexicana considera que fue víctima de discriminación por hablar su idioma materno.

Pero lo que más le duele, dice, es que se sintió humillada delante de su hijo de 11 años que estaba en la cocina cuando sucedió el incidente: "Mi hijo lloró y yo lo único que le dije es: 'Quiero que le eches ganas en la escuela para que no pases lo que yo estoy pasando. Si quieres un buen trabajo, sigue con tus estudios'".

Por eso, Pérez cree que, con esta demanda, puede ayudar a otras personas que hayan sufrido este tipo de discriminación.

"La discriminación por idioma es muy común", dice Daniela Urban, la abogada que representa a Pérez. "Lo que pasa es que no está en frente de nosotros. Está en las cocinas, en las lavanderías en unas partes que no están en frente de la comunidad y la gente no sabe que está pasando en sus comunidades".