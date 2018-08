Hombre que mató a un inmigrante indio en un crimen de odio es sentenciado a tres cadenas perpetuas

En mayo, Purinton admitió haber matado a Srinivas Kuchibhotla, de 32 años, de herir a Alok Madasani (también indio) y a Ian Gillot en Austins Bar and Grill en Olathe, Kansas, en febrero de 2017. Además confesó sus motivos: "por su raza, color, religión y origen nacional" .

"Terrorista, ¡fuera de mi país!"

Según el reporte policial, unas semanas antes del 22 de febrero de 2017 (fecha del asesinato), Purinton estaba sentado solo en Austins Bar and Grill cuando vio a Kuchibhotla y Madasani tomando un trago. En su acuerdo de culpabilidad, admitió haberle dicho a unas meseras: "¿Viste a los terroristas en el patio?".

Este era Srinivas Kuchibhotla



Los grupos de odio antiinmigrante en Estados Unidos crecieron un 57% en 2017 y pasaron de 14 a 22, según el estudio anual The Year in Hate and Extremism publicado el 21 de febrero de este año por Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización que monitorea los crímenes de odio en el país. El número total ascendió de 917 a 954.