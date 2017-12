En una carta desesperada el gobernador de Puerto Rico le "implora" al Congreso que apruebe fondos para la isla

En una carta fechada el 15 de diciembre, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, imploró desesperadamente a los miembros del Congreso que usaran la última semana legislativa de este año como “la oportunidad” para aprobar el paquete de fondos suplementarios de emergencia para reconstruir la isla, devastada por los huracanes Irma y María.

“La última esperanza de nuestra isla y comunidad está enteramente en sus manos” especificó en la misiva el gobernante. También señaló que, si bien Puerto Rico agradece los fondos que el Congreso ha dado con los suplementos preventivos, “ninguno de esos recursos fue otorgado para apoyar los esfuerzos de recuperación”.



Puerto Rico Governor @ricardorossello sends desperate letter to congressional leaderhip imploring them to approve 63.35 billion dollars in aid before leaving for their holiday break, saying our fate “rests largely in your hands” *The Governor was unable for an interview today* pic.twitter.com/XD6Hx7pgLH

— David Begnaud (@DavidBegnaud) 16 de diciembre de 2017