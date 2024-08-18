¿La economía de EEUU se aproxima a un 'soft landing' como dijo Biden? Qué es un 'aterrizaje suave' y cuáles son las cifras que alientan el pronóstico del presidente

Las nubes comienzan a disiparse, las turbulencias cedieron un poco y todo apunta a que la economía estadounidense inicia los preparativos para un 'aterrizaje suave', (soft landing, en inglés), una hazaña que solo ha ocurrido una vez, durante la década de 1990, según algunos expertos.

En un acto celebrado el miércoles en la Casa Blanca, se preguntó al presidente Joe Biden si el país había derrotado a la inflación.

"Sí, sí, sí", respondió Biden. "Les digo que vamos a tener un aterrizaje suave", añadió, refiriéndose a una economía en la que la inflación se domestique sin una recesión abrupta.

Durante casi un año, el enfriamiento de la inflación ha proporcionado un alivio gradual a los consumidores estadounidenses, que sufrieron las consecuencias de las subidas de precios que estallaron hace tres años. La inflación alcanzó hace dos años el 9.1%, el nivel más alto en cuatro décadas.

¿Pero a qué se refiere el presidente con un 'aterrizaje suave'? Te explicamos.

Pronostican un 'aterrizaje suave' para la economía, pero ¿qué significa?

En la aviación y la aeronáutica, un 'aterrizaje suave' implica que cualquier aeronave toque el suelo de forma controlada y gradual, sin que resulte dañada en el proceso. Y es justamente lo que se espera que suceda con la economía.

Un 'soft landing' en la economía se produce cuando la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos es capaz de reducir la inflación y enfriar una economía sin desencadenar un descenso significativo de la actividad económica, también conocido como recesión.

“Yo diría que un ‘aterrizaje suave’ es cuando subimos las tasas de interés y conseguimos que baje la inflación, pero sin que el desempleo suba drásticamente y el crecimiento del PIB sea negativo”, dice Paulina Restrepo-Echavarria, asesora de política económica de la División de Investigación de la Reserva Federal de St. Louis en su sitio web.

Y eso es justamente lo que está pasando con la economía de EEUU. En conjunto, los últimos datos de la economía son coherentes con una economía que se dirige hacia un 'aterrizaje suave', en el que la Reserva Federal sube los tipos de interés lo suficiente para enfriar la inflación, pero no tanto como para provocar una recesión.

¿Por qué los economistas pronostican un 'soft landing' para la economía de EEUU?

La salud actual de la economía estadounidense muestra que la Fed ha manejado con éxito la inflación hasta ahora.

El hecho de que la Fed comience a considerar la idea de a recortar las tasas de interés indica que los responsables del banco central confían en que la inflación está lo suficientemente controlada. El presidente de la Fed, Jerome Powell, no ha dado una señal definitiva de que se avecinan recortes de tasas, pero el Reserva Federal ha dado algunas pistas sutiles.

En el segundo trimestre, los datos sobre la inflación y el mercado laboral se moderaron de un modo que sugiere que se ha reanudado el avance hacia la estabilidad de precios, informó la Fed.

“Los datos de los dos últimos meses muestran que la economía crece a un ritmo más moderado, que la oferta y la demanda de trabajo están aparentemente equilibradas y que la inflación se ha ralentizado con respecto a principios de año”, dijo a finales de junio el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller.

“Los datos actuales son coherentes para lograr un ‘aterrizaje suave’”, agregó Wallet.

Ahora, como la Fed ha dicho que su objetivo es controlar la inflación sin llevar la economía de Estados Unidos a una recesión, expertos vislumbran en su mayoría un recorte de la tasa de interés en septiembre para lograr el "aterrizaje suave" del que se ha hablado mucho en los últimos años.

Este “aterrizaje suave podría parecerse al de la década de los 90, donde “el endurecimiento de la política monetaria a mediados de los noventa estuvo asociado a un aterrizaje suave de la economía, con un mercado laboral fuerte y sin recesión durante la segunda mitad de los noventa”, dice el sitio web de la Reserva Federal de St. Louis.

Las cifras alentadoras para la economía estadounidense

Para los economistas, el gasto de los consumidores, corazón de la economía estadounidense, contribuyó a la expansión del último trimestre.

Eso aumentó a un ritmo anual del 2.3% en el trimestre abril-junio, frente al 1.5% del periodo enero-marzo. El gasto en bienes, como automóviles y electrodomésticos, aumentó a un ritmo del 2.5% tras caer a un ritmo del 2.3% en los tres primeros meses del año.

Los estadounidenses aumentaron el mes pasado su gasto en comercios minoristas en la mayor proporción en un año y medio, aliviando las preocupaciones de que la economía podría estar debilitándose bajo la presión de precios más altos y elevadas tasas de interés.

El Departamento de Comercio informó que las ventas minoristas aumentaron un 1% de junio a julio, el mayor incremento de este tipo desde enero de 2023, después de haber disminuido ligeramente el mes anterior. Los concesionarios de automóviles, las tiendas de electrónica y electrodomésticos y las tiendas de comestibles registraron fuertes aumentos de ventas.

También la inversión empresarial subió el trimestre pasado, impulsada por un aumento anual del 11.6% de la inversión en bienes de equipo. El crecimiento también repuntó porque las empresas aumentaron sus inventarios. Por otra parte, el aumento de las importaciones, que se restan del PIB, restó alrededor de 0.9 puntos porcentuales al crecimiento de abril-junio.

Otros datos que demuestran que la economía de EEUU tendrá un 'aterrizaje suave'

Algunos economistas se muestran seguros de que EEUU tendrá un 'soft landing' y eso se debe a que la economía nacional se aceleró el pasado trimestre a un fuerte ritmo anual del 2.8%, con los consumidores y las empresas ayudando a impulsar el crecimiento a pesar de la presión de unas tasas de interés continuamente altas.

Pero ahora, con la decisión de la Reserva Federal que mantuvo sin cambios su tasa de interés el mes pasado, los ojos están puestos ahora en que el próximo mes la recorte por primera vez en cuatro años.

Además, el Departamento de Comercio anunció el 25 de julio que el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, la producción total de bienes y servicios de la economía, repuntó en el trimestre abril-junio tras crecer a un ritmo del 1.4% en el periodo enero-marzo. Los economistas esperaban un crecimiento anual más débil del 1.9%.

El informe del PIB también mostró que la inflación sigue disminuyendo, aunque se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Mientras que el indicador de inflación preferido por el banco central subió a un ritmo anual del 2.6% el trimestre pasado, frente al 3.4% del primer trimestre del año.



En julio, excluidos los volátiles costes de los alimentos y la energía, los llamados precios subyacentes aumentaron un leve 0.2% respecto a junio, tras un incremento del 0.1% el mes anterior. En comparación con el año anterior, la inflación subyacente se redujo del 3.3% al 3.2%, el nivel más bajo desde abril de 2021. Los economistas siguen de cerca los precios subyacentes porque suelen ofrecer una mejor lectura de hacia dónde se dirige la inflación.

Todas estas cifras refuerzan la confianza en que la economía estadounidense está a punto de lograr un raro 'aterrizaje suave'.

Se esperan recortes de tasas de interés en septiembre

Los funcionarios de la Reserva Federal han planteado vagamente que, con la inflación acercándose a su nivel objetivo del 2%, están preparados para empezar a recortar las tasas de interés en breve, algo que se espera que hagan en septiembre.

El informe del PIB de julio “tranquilizará a la Reserva Federal”, dijo a AP Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank. “Con la inflación tendiendo a la baja... la Fed piensa que se acerca el momento de recortar las tasas de interés”.

Powell ha dicho que está buscando pruebas adicionales de desaceleración de la inflación antes de que la Fed comience a recortar su tasa de interés clave. Los economistas esperan ampliamente que el primer recorte de tipos de la Fed se produzca a mediados de septiembre, y será seguido por recortes adicionales en noviembre y diciembre. Los inversores apuestan a que al menos uno de esos recortes será de medio punto, según los precios futuros.

Con el tiempo, la reducción las tasas por parte de la Fed reduciría los costos de endeudamiento de los consumidores en hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

