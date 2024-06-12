Tasas altas por más tiempo: la Fed ahora anticipa solo un recorte este año porque la inflación sigue "demasiado alta"

Habrá que esperar más tiempo. La Reserva Federal (Fed) mantuvo este miércoles su tasa de interés de referencia en su nivel más alto en dos décadas y anticipó tan solo un potencial recorte en lo que queda de este año, en medio de una inflación que permanece "demasiado alta".

La decisión de hoy era ampliamente esperada: que el banco central estadounidense mantuviese su tasa clave en un rango de entre 5.25% y 5.5%.

Sin embargo, hubo cambios en el informe con sus proyecciones, uno que miran muy de cerca los economistas y los mercados porque da pistas sobre las futuras decisiones del banco. En ese reporte, los funcionarios de la Fed anticiparon en conjunto apenas un recorte de la tasa de interés este año, por debajo de las tres reducciones previstas en marzo. La principal razón para ello: una inflación que se desacelera, pero a un ritmo "modesto" e insuficiente.

"La inflación ha cedido de forma sustancial (...) pero sigue demasiado alta", dijo el jefe de la Fed, Jerome Powell, en sus primeras palabras de la conferencia de prensa que siempre ofrece después del anuncio sobre la tasa de interés.

Se dio horas después de que fuese revelada la cifra de inflación de mayo. El informe oficial mostró que los precios al consumidor permanecieron estables ese mes frente al previo y que se ubicó en 3.3% en los últimos 12 meses. Ese dato está muy por debajo del 9.1% anual que se alcanzó en junio del 2022, pero todavía supera el nivel del 2% con el que se siente más cómoda la Fed.

Para ajustar sus proyecciones, la Fed mira más de cerca la lectura de inflación que excluye renglones volátiles como el de la energía y los alimentos. Es lo que se conoce como la inflación subyacente. Y, ese número, la Fed espera que se ubique en 2.6% al cierre de este año, un poco por encima de ese codiciado 2% al que ha costado tanto tiempo regresar.

Enfriar más la inflación, clave para que la Fed decida bajar la tasa de interés

Lo que suceda con la tasa de referencia de la Fed es clave para los consumidores, pues es una suerte de barómetro que mueve el resto de tasas, desde las de las tarjetas de crédito hasta las de las hipotecas.

Al respecto, Powell reconoció el golpe que suponen las tasas altas para los consumidores, especialmente a quienes les cuesta comprar cosas esenciales como los alimentos y cumplir con pagos clave como los del alquiler y la hipoteca. Pero recordó que el objetivo del banco es lograr la estabilidad de los precios y del mercado laboral y, por eso, la decisión de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia.

"Consideramos inapropiado mover la tasa de interés hasta que no logremos una mayor confianza de que la inflación se está moviendo de forma sustancial hacia el 2%. En lo que va del año no hemos tenido esta mayor confianza", reconoció.

¿Qué pasará con la economía?

Durante meses sobrevolaron temores de que tener la tasa de referencia en un nivel elevado llevara a una desaceleración significativa de la economía o a una potencial recesión. Pero el crecimiento del Producto Interno Bruto fue bueno el año pasado y cerraría este 2024 nuevamente en azul.

"Una mejora en los suministros ha apoyado la demanda resiliente y el fuerte desempeño de la economía de Estados Unidos en el pasado año. En nuestro resumen de proyecciones económicas esperamos que el crecimiento del PIB se desacelere frente al año pasado, con una proyección media de 2.1% para este año y del 2% para los próximos dos", dijo Powell.

Esto en medio de un mercado laboral más equilibrado, incluso similar al que se veía sin señales de "sobrecalentamiento" antes de la pandemia, y en el que la tasa de desempleo permanecerá en un bajo 4% según las previsiones de la Fed.

"La robusta creación de empleos en los pasados dos años ha estado acompañada de un incremento en la cantidad de trabajadores, lo que refleja un aumento en la participación (laboral) entre los individuos de 25 a 54 años y en el ritmo de la inmigración", agregó el jefe de la Fed.

