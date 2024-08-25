Cambiar Ciudad
Clima extremo este verano en California: olas de calor y nieve

Fotos publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional y autoridades locales mostraban un manto blanco a gran altura en el Monte Rainier en Washington y una capa de nieve en Minaret Vista, un mirador al sureste del Parque Nacional Yosemite en la Sierra Nevada de California. También nevó durante la noche en Mammoth Mountain, un destino de esquí.

Univision y AP
Video Nieve en verano y calor extremo: varios estados de EEUU sufren estragos por el tiempo

Un sistema meteorológico inusualmente frío proveniente del Golfo de Alaska interrumpió el verano en la Costa Oeste el sábado, trayendo nieve a las montañas de California y el noroeste de la costa del Pacífico y provocando el cierre de parte de una carretera que atraviesa un parque nacional.

Partes de la autopista 89 que atraviesa el Parque Nacional Volcánico Lassen en California se cerraron después de que cayeran aproximadamente 3 pulgadas de nieve durante la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Las fotos publicadas por la agencia y las autoridades locales mostraban un manto blanco a gran altura en el Monte Rainier en Washington junto con una capa de nieve en Minaret Vista, un mirador al sureste del Parque Nacional Yosemite en la Sierra Nevada de California.

El alguacil adjunto del condado de Madera, Larry Rich, dijo que era "definitivamente inesperado" ver nieve en Minaret Vista en agosto.

"No todos los días pasas tu cumpleaños rodeado de un paraíso invernal en pleno verano", dijo en un comunicado. "Fue un día que no olvidaré fácilmente y un recordatorio único de por qué me encanta servir en esta área. Es uno de esos momentos que hace que trabajar aquí sea tan especial”.

En el norte de Nevada, llovió en el período previo al festival anual Burning Man, lo que llevó a los organizadores a cerrar la puerta de entrada durante la mayor parte del sábado antes de reabrirla. Las lluvias torrenciales trastocaron el festival del año pasado, convirtiendo la celebración y su ciudad temporal en un lodazal fangoso.

También nevó durante la noche en Mammoth Mountain, un destino de esquí en California, y el NWS advirtió a los excursionistas y campistas que se prepararan para carreteras resbaladizas.

Una capa de nieve se podía ver el sábado bajo las telesillas del Sugar Bowl Ski Resort, en California.
Una capa de nieve se podía ver el sábado bajo las telesillas del Sugar Bowl Ski Resort, en California.
Imagen Brooke Hess-Homeier/AP

El sábado, el servicio meteorológico informó de que se registraron precipitaciones récord en Redding, Red Bluff y Stockton en el norte de California, y se esperaba que las lluvias al sur del lago Oroville continuaran hasta la noche.

Una capa de nieve cayó durante la noche en la cresta de Sierra Nevada alrededor del Paso Tioga. Los meteorólogos dijeron que allí no nevaba en agosto desde 2003.

El Paso Tioga se eleva a más de 9,900 pies y sirve como entrada oriental a Yosemite. Pero suele estar cerrado durante gran parte del año por la nieve invernal que puede tardar uno o dos meses en desaparecer.

Aunque el inicio de la temporada de esquí está al menos a varios meses de distancia, la insinuación del invierno fue bien recibida por los centros turísticos.

"Es un día fresco y ventoso de agosto aquí en Palisades Tahoe, ¡ya que una tormenta que podría traer nuestra primera nevada de la temporada se acerca esta tarde!", dijo el centro turístico en una publicación en las redes sociales el viernes.

Sigue el peligro de incendio y regresa pronto el calor

Las "condiciones frías anómalas" se extienden por gran parte del oeste de EEUU este domingo, según el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Pero a pesar de las precipitaciones esperadas, los meteorólogos también advirtieron sobre el peligro de incendio debido a los vientos racheados asociados con el paso del frente frío.

El incendio Park se extendió por más de 1,086 millas cuadradas después de estallar a fines de julio cerca de la ciudad de Chico, en el Valle Central, y ascendió por la ladera occidental de la Sierra. Se convirtió en el cuarto más grande registrado en California, pero recientemente ha sido mayormente controlado. Islas de vegetación continúan ardiendo dentro de su perímetro existente, pero las órdenes de evacuación han sido canceladas.

La temporada de incendios forestales del estado tuvo un comienzo intenso en medio del calor extremo de julio. Los incendios se alimentaron de vegetación seca que creció durante años húmedos consecutivos. La actividad de incendios ha caído recientemente en una relativa calma.

Los pronósticos indican un rápido regreso del calor del verano a medida que se aleja el frente frío.

Video Las imágenes desde el espacio del avance de un devastador incendio en Wyoming
