El solsticio: llegó el día más largo del año y con él un verano con temperaturas encima de lo normal

Video Alerta por altas temperaturas: ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante un golpe de calor?

El solsticio de verano es un evento astronómico que marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte y se caracteriza por ser el día más largo del año. En el hemisferio sur, por el contrario, coincide con el inicio del invierno y es el día más corto del año.

En 2025, este fenómeno ocurrirá este viernes 20 de junio a las 22:42 horas (hora del este), momento en el que el Sol alcanzará su máxima altura aparente en el cielo.

PUBLICIDAD

Este evento astronómico también marca el inicio de la estación más cálida , y aunque el calor máximo suele registrarse semanas después, en agosto, en EEUU este fin de semana se esperan altas temperaturas en casi todo el territorio con el llamado ¡domo de calor'.

¿Qué es el solsticio de verano y cuándo ocurre?

Según Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México, la palabra “solsticio” proviene del latín solstitium, que significa “Sol quieto” y se refiere al momento en que la trayectoria aparente del Sol se detiene antes de cambiar de dirección en el cielo.

El solsticio de verano es el momento exacto en que el Sol alcanza su mayor elevación sobre el horizonte, lo que provoca que el día tenga la mayor cantidad de horas de luz y la noche sea la más corta.

Este fenómeno ocurre porque la inclinación del eje terrestre hace que el Polo Norte esté orientado hacia el Sol en esta época del año, generando un arco solar más largo y una mayor exposición a la luz solar.

Sin embargo, la mayor duración del día no implica que las temperaturas sean inmediatamente más altas, ya que la Tierra tarda en acumular calor, según lo explica EarthSky, web de divulgación científica especializada en astronomía. Por eso, aunque el solsticio marca el inicio del verano, las temperaturas más elevadas suelen registrarse en la primera quincena de agosto.

PUBLICIDAD

¿Cómo afecta el solsticio de verano en la vida cotidiana y la naturaleza?

Desde tiempos antiguos, el solsticio de verano ha sido un evento fundamental para diversas culturas, pues tiene un impacto directo en la vida cotidiana y en la naturaleza.

De acuerdo con la división de Ciencias de la Tierra de la NASA, el aumento en la duración del día durante el verano proporciona a las plantas más horas de luz solar para la fotosíntesis, lo que impulsa su crecimiento y desarrollo. Esto también influye en las actividades agrícolas y los ciclos de cosecha.

La institución también señala que muchos animales sincronizan sus ciclos reproductivos y migratorios con la longitud del día, ya que la duración de la luz es una señal ambiental clave para sus comportamientos.

¿Cuánto durará el verano este 2025 y cuáles son los pronósticos climáticos?

El verano de 2025 tendrá una duración de 93 días y 16 horas, finalizando el 22 de septiembre con el inicio del otoño.

El pronóstico de verano indica temperaturas más altas de lo normal de costa a costa, según el Centro de predicciones climáticas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOOA).

La institución prevé mayor humedad en la costa este por el calentamiento del Atlántico, aumentando el bochorno y la demanda de aire acondicionado. La temporada de huracanes (junio-noviembre) podría ser activa, influida por el fenómeno del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que afecta el clima global.

En julio y agosto, las temperaturas oscilarán entre 82 °F y 68 °F, con lluvias dispersas, y el calor podría ser especialmente intenso en estados como Arizona y California.

PUBLICIDAD

Mira también: