Al menos cuatro muertos en el sur de EEUU tras el paso de un sistema de tormentas que generó múltiples tornados

Video Los destrozos que dejaron los tornados que tocaron tierra en el sureste de EEUU

Al menos cuatro personas murieron por los tornados que dejó el paso de un fuerte sistema de tormentas el fin de semana por el sur de Estados Unidos.

Hubo al menos 45 informes de daños causados por tornados en Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia, informó Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Los equipos realizarán estudios de daños para confirmar los tornados.

Las tormentas durante los ajetreados viajes de vacaciones provocaron algunas condiciones peligrosas en las carreteras, junto con retrasos o cancelaciones en algunos de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. Hasta el domingo por la tarde, hubo más de 600 retrasos de vuelos que afectaron al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, según el rastreador de vuelos FlightAware.

La madrugada de este lunes ya aparecían al menos 57 vuelos cancelados y más de 480 con retrasos desde o hacia EEUU, según esa web de monitoreo.

"No es algo inaudito, pero es bastante poco común tener un brote meteorológico severo de esta magnitud a estas alturas del año", dijo Frank Pereira, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica.

El mismo sistema tormentoso afectará al Noreste este lunes, según AccuWeather. Suficiente lluvia, viento y niebla descenderán sobre la región para impedir los viajes antes del feriado de Año Nuevo, agrega la publicación.

Tornados dejan un muerto y viviendas destruidas en Texas

En el área de Houston, los equipos de estudio de tormentas del NWS confirmaron que al menos cinco tornados azotaron el norte y el sur de la ciudad el sábado.

Al menos una persona murió. La mujer de 48 años fue encontrada a cerca de 100 pies de su casa en el área de Liverpool al sur de Houston, dijo Madison Polston de la Oficina del sheriff del condado de Brazoria. Por el momento no se dieron detalles de su muerte.

Otras cuatro personas en el condado de Brazoria resultaron heridas, pero sin gravedad, dijo Polston, y agregó que al menos 40 casas y edificios sufrieron daños importantes.

En el condado de Montgomery, al norte de Houston, alrededor de 30 casas fueron destruidas y otras 50 sufrieron daños importantes, dijo el funcionario del condado, Jason Smith.

Dos muertos en Mississippi por las tormentas

Dos personas murieron en tormentas en Mississippi, dijeron las autoridades. Una joven de 18 años murió después de que un árbol cayera sobre su casa el sábado por la noche en Natchez, en el condado de Adams, dijo la portavoz de Gestión de Emergencias, Neifa Hardy. Otras dos personas que se encontraban en la casa resultaron heridas.

Otra persona murió en el condado de Lowndes y al menos ocho más resultaron heridas en todo el estado, dijeron las autoridades.

El NWS dijo que dos tornados azotaron Bude y la ciudad de Brandon, arrancando los techos de varios edificios.

La madrugada de este lunes, más de 28,000 clientes permanecían sin corriente en el estado, según PowerOutage.us.

Otra víctima mortal en Carolina del Norte por la caída de un árbol

En Carolina del Norte, un hombre de 70 años murió el domingo en Statesville, al norte de Charlotte, cuando un árbol cayó sobre la camioneta que conducía. El agente de la Patrulla de Carreteras DJ Maffucci dijo que "fue un accidente extraño" y que creía que el hombre, identificado como Matthew Teeple, de Cleveland, Carolina del Norte, murió instantáneamente.

"Es muy triste, un momento terrible", dijo Maffucci, y agregó que las tormentas fueron responsables de una serie de árboles derribados y "bastantes accidentes".

Las tormentas provocaron el cierre de algunas carreteras en el oeste del estado, una región ampliamente devastada por el huracán Helene este otoño. Eso incluyó parte de la carretera nacional 441, también conocida como la autopista Great Smoky Mountains, que cerró al norte de Bryson City debido a los fuertes vientos.

Daños en Alabama por los tornados

También se informó de daños por la tormenta en la ciudad de Athens, en el norte de Alabama, al noroeste de Huntsville.

Holly Hollman, portavoz de la ciudad, dijo que la mayoría de los daños causados por las tormentas de la madrugada del domingo se produjeron en el centro de la ciudad.

Las grandes unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado se desprendieron desde lo alto de los edificios y arrancaron el techo de una librería. Un helicóptero militar de tamaño normal y desmantelado fue derribado de un poste donde estaba en exhibición, añadió.

"Salí a mi porche y pude oírlo rugir", dijo sobre la tormenta. "Creo que somos muy afortunados de que nos golpeara tarde por la noche. Si hubiera golpeado durante las horas punta, creo que podríamos haber tenido algunos heridos y posiblemente algunas muertes".