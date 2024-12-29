Fuertes tornados golpean a Texas y Mississippi y dejan al menos dos personas muertas

Video Los destrozos que dejaron los tornados que tocaron tierra en el sureste de EEUU

Al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas luego de que fuertes tornados golpearon zonas de Texas y Mississippi este sábado. El sistema de tormentas que afectó a esos estados se movió este domingo por el área este de Alabama, causando destrozos a su paso.

La herramienta del Servicio Nacional de Meteorología que hace seguimiento a las tormentas severas indicó que el sistema se había desplazado sobre Alabama y entrado en partes de Georgia poco antes de las 4:00 de la mañana de este domingo.

PUBLICIDAD

Por ello, la agencia emitió una advertencia de tormentas eléctricas severas con la probabilidad de que se formen tornados en el oeste de Georgia y la punta noroeste de Florida, en la zona cercana al golfo de México.

Una persona falleció en el área de Liverpool, al sur de Houston, y cuatro sufrieron heridas, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado Brazoria.

El tornado tocó tierra en varios puntos entre Liverpool, Hillcrest Village y Alvin. Se sabe que afectó cerca de 10 casas, pero las autoridades trabajaban para determinar la magnitud de los daños, agregó la oficina del sheriff de Brazoria.

En Mississippi, una persona murió en el condado Adams y dos resultaron heridas en el condado Franklin, de acuerdo con la Agencia para la Gestión de Emergencias del estado.

"Las tormentas probablemente empeorarán"

El Servicio Nacional de Meteorología, por su parte, dijo que dos tornados azotaron las zonas cercanas a las localidades Bude y Brandon, y destrozaron los techos de varios edificios.

"Estas tormentas probablemente empeorarán en la tarde y noche", pronosticó Josh Lichter, un meteorólogo de la agencia.

Se estima que seis tornados tocaron tierra en el área de Houston, cifra que podría aumentar a medida que los trabajadores de emergencia peinan la zona. Hubo daños tanto por los tornados como por fuertes vientos, dijo Litcher.

Al norte de Houston hubo casas móviles que quedadon severamente afectadas en Katy y Porter Heights, donde las puertas de la estación de bomberos también quedaron destrozadas, dijo la agencia meteorológica.

PUBLICIDAD

Las tormentas ocasionaron demoras en la tarde del sábado en dos de los principales aeropuertos de Houston, Bush Intercontinental y Hobby, de acuerdo con el sitio web FlightAware.

Cerca de 71,000 clientes estaban sin servicio de electricidad el sábado en Mississippi y ese número podría aumentar, de acuerdo con la persona encargada de la Oficina para la Gestión de Emergencias estatal.

En tanto, en Alabama, el Servicio Nacional de Meteorología en Birminghan emitió advertencias de tormentas eléctricas severas en partes del sur del estado y pidió a los residentes que busquen resguardo ante posibles vientos de hasta 60 millas por hora.

Mira también: