Un tornado causa la muerte de un niño en Michigan y otro deja cinco heridos en Maryland

Un niño murió y su madre resultó herida cuando un inesperado tornado golpeó de pronto un suburbio de Detroit, mientras que cinco personas resultaron heridas cuando otro tocó tierra en Maryland, derribó estructuras y dejó personas atrapadas.

El primer tornado impactó a varios vecindarios el miércoles por la tarde, y se formó tan rápido que no hubo advertencias del Servicio Meteorológico Nacional ni otras agencias, lo que normalmente habría llevado a activar las sirenas, indicaron las autoridades en Livonia, Michigan.

La tormenta derribó un gran árbol que se desplomó sobre la casa de una familia y rompió el tejado, cayendo en una cama donde dormían una mujer y su hijo de dos años, según indicaron las autoridades en el sitio web de la ciudad. Los equipos trabajaron casi una hora para levantar el árbol y sacar a las víctimas.

La muerte del niño se certificó en el lugar, señalaron. La mujer fue trasladada a un hospital local en estado crítico.

Un bebé de dos semanas que estaba en una cuna en otra habitación no resultó herido pero fue trasladado al hospital para su evaluación, indicó el jefe de bomberos de Livonia, Robert Jennison, a WDIV-TV.

“Esta es una tragedia terrible para nuestra comunidad”, dijo la alcaldesa, Maureen Miller Brosnan, en el comunicado. “Nuestros corazones también se han roto, y transmitimos nuestras más sentidas condolencias”.



El Servicio Meteorológico Nacional en Detroit confirmó en la red social X que un tornado EF1 con un pico de viento de 95 millas por hora había atravesado Livonia. La agencia dijo que el meteoro recorrió unas cinco millas, arrancando árboles y dañando algunas viviendas.

Un representante del servicio meteorológico lo describió como una tormenta repentina que no apareció en sus radares con suficiente antelación para emitir un aviso, según las autoridades locales.

Laure Hibberd y su hijo, Johnny Hibberd caminan junto a un árbol derribado en el Rotary Park tras el paso de un tornado por la zona en Livonia, Michigan. Imagen Robin Buckson/AP

Otro tornado derribó estructuras y dejó personas atrapadas

Se emitieron alertas en varios estados el miércoles por la noche, como Ohio, Nueva Jersey, Delaware y Maryland.

En Maryland, los trabajadores de emergencias respondieron a avisos de personas atrapadas dentro de estructuras derruidas por un tornado el miércoles por la noche.

El tornado fue avistado en un suburbio del condado de Montgomery , al noroeste de Washington, indicó el Servicio Meteorológico Nacional en una publicación en redes sociales, en la que advirtió a la gente que se pusiera a cubierto.

Había reportes de tres estructuras derruidas en Gaithersburg con personas atrapadas dentro, indicó Pete Piringer, vocero del servicio de bomberos y rescate de Montgomery.

Los daños más significativos se produjeron cuando un gran árbol cayó sobre una vivienda unifamiliar y dejó cinco heridos, uno de ellos con lesiones. Todos fueron trasladados a un hospital, señaló.

Televisoras locales mostraron imágenes de grandes árboles arrancados que dañaron casas al caer. Hubo muchos cortes de electricidad, indicó David Pazos, jefe asistente de bomberos y rescates de Montgomery.

“No sabemos cuáles son las necesidades de la gente, de modo que tenemos que ir puerta a puerta para ver si necesitan servicios de bomberos y rescate o necesitan un traslado por el daño en sus hogares”, explicó.