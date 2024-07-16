Cambiar Ciudad
Tormentas severas

Tormentas severas y tornados azotan el Medio Oeste y dejan sin electricidad a cientos de miles de hogares y negocios

Tras impactar Iowa, las tormentas se desplazaron hacia el este, hacia el norte de Illinois, incluida el área de Chicago, que recibió múltiples advertencias de tornado, viento y lluvias torrenciales. Se reportaron múltiples tornados a lo largo de la línea de tormentas que atravesaron la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Univision y AP
Video En video: Tornado toca tierra en Nueva York y deja viviendas destruidas y varios heridos

Tormentas que generaron múltiples tornados azotaron Iowa, Illinois (incluida Chicago) e Indiana el lunes, derribando árboles y postes de electricidad y cortando el suministro eléctrico a más de 460,000 clientes.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado azotó Des Moines, Iowa, mientras las tormentas avanzaban desde el lunes por la tarde hasta la noche. La policía de Des Moines estaba respondiendo a llamadas sobre postes de servicios públicos que aparentemente se habían partido en dos.

Las tormentas se desplazaron luego hacia el este, hacia el norte de Illinois, incluida el área de Chicago, que recibió múltiples advertencias de tornado, viento y lluvias torrenciales. Se reportaron múltiples tornados a lo largo de la línea de tormentas que atravesaron la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Casi 390,000 clientes se quedaron sin electricidad solo en el norte de Illinois, según Poweroutage.us.

El Servicio Meteorológico Nacional de Chicago tuvo que ponerse a cubierto durante un tiempo y luego informó de grandes daños en la ciudad.

También se emitió una advertencia de inundación repentina en el área de Chicago hasta las primeras horas de este martes. Se esperaban inundaciones en arroyos, arroyos, zanjas de drenaje, calles y pasos subterráneos mientras la lluvia continuaba el lunes por la noche.

Las tormentas llegaron a Indiana y Michigan más tarde el lunes por la noche, lo que provocó alertas adicionales, incluidas múltiples advertencias de tornados en Indiana.

