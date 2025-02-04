Waffle House te cobrará más si comes huevos

Video Precio de los huevos sigue aumentando en EEUU: restaurante cobra un cargo extra por cada unidad que sirve

La cadena de restaurantes Waffle House anunció la aplicación temporal de un recargo de 50 centavos por huevo debido a que el alto precio de ese alimento ha provocado un aumento drástico en sus costos.

Según la compañía Waffle House Inc., con sede en Georgia, la escasez de huevos resultante del mayor brote de gripe aviar en una década es la causa de los altos precios.

No hay alivio a la vista

La gripe aviar está obligando a los granjeros a sacrificar millones de pollos al mes, causando una escasez de tal magnitud que en el verano de 2023 los precios de los huevos en Estados Unidos dupliquen su costo. Los productores de huevos no esperan un alivio con la llegada de la Pascua.

El precio promedio por docena de huevos en todo el país alcanzó los $4.15 en diciembre, menor al récord de $4.82 establecido hace dos años, pero el Departamento de Agricultura espera que los precios de los huevos se disparen otro 20% este año.

El recargo en los huevos servidos por Waffle House, un lugar conocido por sus desayunos baratos, entró en vigencia el lunes para todos sus menús. El desayuno de dos huevos del restaurante, que viene con tostadas y guarnición, se cotizaba a $7.75 el martes.

" Los consumidores y los restaurantes se ven obligados a tomar decisiones difíciles", afirmó Waffle House en un comunicado.

“Si bien esperamos que estas fluctuaciones de precios sean de corta duración, no podemos predecir cuánto durará esta escasez”, dijo la empresa aclarando que el recargo es “temporal y específico” en respuesta al aumento de los precios de los huevos, y que será “ajustado o eliminado según lo permitan las condiciones del mercado".

El brote de gripe aviar en Estados Unidos

El mes pasado, se informó de la primera muerte humana relacionada con la gripe aviar en Estados Unidos en Luisiana. Ha habido 67 infecciones confirmadas de gripe aviar en humanos en Estados Unidos desde el año 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La gripe aviar H5N1 se ha propagado ampliamente entre aves silvestres, aves de corral, vacas y otros animales. Su creciente presencia en el medio ambiente aumenta las posibilidades de que las personas se expongan y potencialmente la contagien, han dicho los funcionarios, aunque sigue siendo poco común.

Los CDC han instado a los laboratorios a determinar si las personas hospitalizadas con gripe tienen el virus o sólo gripe estacional dentro de las 24 horas posteriores a su ingreso.

Los funcionarios de salud instan a cualquier persona que tenga contacto con aves enfermas o muertas a tomar precauciones, incluida la protección respiratoria y ocular y guantes al manipular aves de corral.

Con información de The Associated Press.

