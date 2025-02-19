Presuntas víctimas de Andrew Tate en vilo tras reportes de que Trump intercede por el influencer acusado de violación

Video Trump amenaza con despedir a cerca de 200,000 empleados federales en periodo de prueba

Cuatro presuntas víctimas de violencia sexual por parte de Andrew Tate, el polémico influencer detenido en Rumania, declararon estar “extremadamente preocupadas”, tras reportes que miembros de la administración de Donald Trump están presionando a las autoridades rumanas para que suavicen las restricciones de viaje impuestas al exkickboxer y a su hermano.

El diario Financial Times reportó esta semana que el caso de los hermanos Tate fue abordado por funcionarios estadounidenses en una llamada telefónica con el gobierno rumano.

Una fuente declaró al periódico que un miembro del equipo de Trump había solicitado la devolución de los pasaportes de los Tate para permitirles viajar durante el proceso en curso. El ministro rumano de Asuntos Exteriores, Emil Hurezeanu, confirmó que Estados Unidos había planteado el caso de los hermanos Tate.

“Richard Grenell (el enviado especial de Trump) me dijo que estaba interesado en el destino de los hermanos Tate”, declaró el lunes al medio rumano G4Media. “Más tarde solicité una nueva reunión para entender mejor sus intenciones en relación con Rumania, pero nunca tuvo lugar”.

Por su parte, Grenell aseguró que no hubo “ninguna conversación sustancial” con Hurezeanu.

En un comunicado, las mujeres británicas, que dicen haber sido víctimas de violencia sexual por parte del controvertido influencer, pidieron que se deje a las autoridades rumanas y británicas “hacer su trabajo”.

“Estamos extremadamente preocupadas por los informes de que figuras de la administración de Donald Trump están presionando a las autoridades rumanas para que flexibilicen las restricciones de viaje de Andrew Tate y su hermano, lo que aumentaría el riesgo de que los hermanos Tate eludan la justicia o huyan de las autoridades de Rumanía y Reino Unido”, señalaron las víctimas en un comunicado a través de sus abogados, McCue Jury & Partners.

“Esperamos que se deje en paz a las autoridades rumanas y británicas para que hagan su trabajo”, dice el documento difundido por varios medios de comunicación.

¿De qué se le acusa a Andrew Tate?

El exkickboxer profesional y su hermano Tristan fueron detenidos en 2022 y acusados a mediados de 2023, junto con dos mujeres rumanas, de cargos de trata de seres humanos, violación y formación de una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres.

Los hermanos, que tienen doble nacionalidad británica y estadounidense y han sido firmes partidarios de Trump, niegan haber cometido delito alguno.

Andrew Tate también se enfrenta a una demanda civil separada de cuatro mujeres que han alegado violación y control coercitivo entre 2013 y 2016.

Las mujeres dicen que fueron víctimas de violencia sexual por parte de Tate antes de que se diera a conocer como influencer. Tres acudieron a la policía en su momento, pero tras una investigación de cuatro años, la Fiscalía de la Corona no presentó cargos.

Las víctimas expusieron en una demanda en septiembre de 2024 que Tate las asfixió hasta reventarles los vasos sanguíneos de los ojos, las golpeó con un cinturón, las violó en numerosas ocasiones y las controló coactivamente. Una mujer dice que Tate le envió un mensaje de texto que decía: “Me encanta violarte”.

Reino Unido busca extraditar desde Rumania a los hermanos Tate por casos en su contra

Además, el abogado de las mujeres, Matthew Jury, dijo este martes que el comportamiento de la administración Trump constituye una interferencia en el debido proceso en el Reino Unido, donde los Tate están pendientes de extradición.

Añadió que sería “vergonzoso para el gobierno del Reino Unido y una completa abdicación de su responsabilidad” si “se queda de brazos cruzados y deja que esto continúe”.

El Secretario de Estado de Justicia británico, Robert Jenrick, instó al gobierno de Keir Starmer a dejar claro a Estados Unidos que las autoridades británicas no enfrentarán “ningún obstáculo” para traerlos de vuelta a Gran Bretaña para que los hermanos encaren ahí a las acusaciones.

“Los hermanos Tate están acusados de violación y tráfico en el Reino Unido y nuestra policía está trabajando para extraditarlos desde Rumanía”, publicó en X.

“Deben enfrentarse a nuestro sistema judicial. No se debe poner ningún obstáculo a las autoridades británicas. El gobierno debe dejar esto claro a sus homólogos estadounidenses”.

¿Por qué Trump querría ayudar en el caso de Andrew Tate?

Tate, que tiene más de 10 millones de seguidores en X, ha elogiado repetidamente a Trump e instó a sus seguidores estadounidenses a votar a favor del republicano en las elecciones de 2024, publicando elogios como “Todo lo que hace Trump es ganar” y afirmando que quienes se oponen a él deberían ser “expulsados del país”.

Además, miembros del círculo íntimo de Trump también han expresado su apoyo a Tate, incluido el hijo de Trump, Donald Trump Jr, que calificó la detención de Tate en Rumanía de “absoluta locura”.

Mientras que el multimillonario Elon Musk, el mes pasado respondió a una publicación en X sobre Tate expresando su intención de presentarse al cargo primer ministro del Reino Unido, elogiando la evaluación de Tate de la política del Reino Unido como “acertada”.

¿Quién es Andrew Tate?

Tate, nacido en Estados Unidos y criado en Gran Bretaña, peleador de kickboxing retirado, es un personaje de shows de televisión conocido por su aparición en la edición británica del programa ‘Big Brother’.

Tiene un gran número de seguidores en plataformas como X, Instagram y YouTube, aunque se ha enfrentado a múltiples suspensiones, y YouTube declaró en 2022 que Tate había violado la política de “incitación al odio” de la plataforma.

La cuenta de Tate en X tiene más de 10 millones de seguidores. Se ha forjado una personalidad en internet que promueve la masculinidad, pero sus opiniones se desvían con frecuencia hacia el terreno sexista, y él mismo se ha descrito como “misógino”.

En enero de este año Tate fue puesto en libertad tras cinco meses de arresto domiciliario. El tribunal ordenó que permaneciera en Rumanía en libertad condicional, que se entrevistara periódicamente con la policía y que no pudiera ponerse en contacto con otros testigos o sospechosos.

