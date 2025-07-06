Una joven estudiante, una abuela y la directora de un campamento: las víctimas de las inundaciones en Texas

Video “Ahora es un ángel”: qué se sabe de algunas de las niñas fallecidas durante las catastróficas inundaciones en Texas

Una abuela de pueblo que desapareció de camino al trabajo, una querida directora de un campamento de verano para niñas de Texas y una estudiante de primaria de Alabama lejos de casa. Estas son algunas de las decenas de víctimas mortales de las devastadoras inundaciones de Texas.

Las inundaciones en el centro de Texas, originadas por la rápida crecida del río Guadalupe el viernes, causaron la muerte de decenas de personas, entre ellas más de una veintena de niñas.

PUBLICIDAD

Las autoridades dicen que los esfuerzos de búsqueda y rescate siguen en marcha, incluso para las campistas desaparecidas de un campamento de verano para niñas. Con el paso de las horas se han ido conociendo algunas de las víctimas mortales de esta tragedia.

Tanya Burwick

La última vez que la familia de Tanya Burwick supo de ella fue una frenética llamada telefónica en medio de una inundación cuando se dirigía a trabajar a un Walmart a primera hora del viernes en la zona de San Angelo. Cuando Burwick no se presentó a trabajar, su empleador presentó un informe de personas desaparecidas y envió a un colega a buscarla.

La policía que investigaba la desaparición de Burwick, de 62 años, encontró el todoterreno de la mujer completamente sumergido ese mismo día. A la mañana siguiente encontraron su cadáver a pocas calles de donde hallaron el vehículo.

"Iluminaba la habitación y tenía una risa que hacía reír a los demás", dijo Lindsey Burwick, quien añadió que su madre era una madre, abuela y colega muy querida por muchos.

Ella y su hermano Zac dijeron que el día fue especialmente difícil porque ocurrió el 4 de julio mientras trabajaban en un puesto de fuegos artificiales que ha pertenecido a la familia durante generaciones.

Cuando se corrió la voz de la desaparición de Tanya Burwick, la gente de Blackwell, una pequeña comunidad de unos 250 habitantes, se presentó en el puesto que funciona en un remolque pintado de naranja. "La gente acudió en nuestra ayuda", dijo Lindsey Burwick.

La policía de San Angelo dijo que más de 12,000 casas, graneros y otros edificios se han visto afectados por las inundaciones en la comunidad de aproximadamente 100,000 personas.

PUBLICIDAD

"Pedimos al público que siga teniendo a la familia Burwick en sus pensamientos y oraciones mientras atraviesan esta tragedia desgarradora", dijo el Departamento de Policía de San Angelo en una publicación de Facebook.

Jane Ragsdale

Jane Ragsdale, de 68 años, dedicó su vida a Heart O'the Hills, un campamento de verano para niñas en Texas Hill Country. Ella misma fue campista y monitora en la década de 1970 antes de convertirse en copropietaria. En la década de 1980, ya era directora del campamento en Hunt.

"Ella era el corazón de ‘The Heart’", dijo el campamento en un comunicado. "Era la luz que nos guiaba, nuestro ejemplo y nuestro lugar seguro. Tenía el raro don de hacer que cada persona se sintiera vista, querida e importante".

Como el campamento estaba entre sesiones, no había niños alojados allí cuando subió el agua.

Las instalaciones del campamento, directamente en la trayectoria de la inundación, sufrieron grandes daños y el acceso al lugar siguió siendo difícil, según los responsables del campamento. El campamento existe desde la década de 1950.

Los responsables del campamento dijeron que Ragsdale sería recordada por su fortaleza y sabiduría. "Tenemos el corazón roto, pero, por encima de todo, estamos agradecidos", dijo el campamento. "Agradecidos de haberla conocido, de haber aprendido de ella y de llevar su luz hacia adelante".

En 2015 en un evento de la Comisión Histórica del Condado de Kerr, Ragsdale, cuyo nombre de pila era Cynthie, pero iba por su segundo nombre Jane, habló de cómo su padre era también un director de campamento y lo mucho que disfrutó de sus experiencias. "Me encantó cada minuto de campamento desde la primera vez que pisé uno", recordó.

PUBLICIDAD

Videos de Ragsdale tocando una guitarra y cantando a los campistas durante una sesión reciente fueron publicados en un recuerdo en la página de Facebook del campamento: "Hoy la vida es buena. Así que sigue cantando hasta que nos volvamos a ver".

Sarah Marsh

Sarah Marsh, una niña de ocho años de Alabama, asistió a Camp Mystic, en Texas, un antiguo campamento cristiano para niñas situado en Hunt, donde otras personas murieron en las inundaciones. El domingo por la tarde, 11 niñas seguían desaparecidos.

Marsh estudiaba en la escuela primaria de Cherokee Bend, en los suburbios de Birmingham.

"Esta es una pérdida inimaginable para su familia, su escuela y toda nuestra comunidad", dijo el alcalde de Mountain Brook, Stewart Welch, en una publicación de Facebook. "El fallecimiento de Sarah es un dolor compartido por todos nosotros, y nuestros corazones están con aquellos que la conocieron y la amaron".

Dijo que la comunidad, donde residen unas 20,000 personas, se uniría para apoyar a la familia Marsh en su duelo.

Sus padres declinaron una solicitud de entrevista el domingo "mientras lloran esta pérdida insoportable", dijo la abuela de la niña, Debbie Ford Marsh, a The Associated Press en un correo electrónico.

"Siempre nos sentiremos bendecidos por haber tenido este hermoso rayo de luz en nuestras vidas. Vivirá en nuestros corazones para siempre”, escribió Marsh en Facebook. "¡Te queremos mucho, dulce Sarah!".

La senadora Katie Britt, de Alabama, también se refirió a la trágica muerte de la niña. "Seguimos rezando por los seres queridos de las víctimas, los supervivientes, los que siguen desaparecidos y nuestros valientes servicios de emergencia mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate en Texas", dijo en una publicación en la red social X.

PUBLICIDAD

Blair y Brooke Harber

Las hermanas Blair y Brooke Harber, alumnas de la escuela católica Santa Rita de Dallas, se encontraban junto al río Guadalupe cuando su cabaña fue arrastrada por las aguas, según informó la escuela.

El párroco Joshua J. Whitfield, de la comunidad católica de Santa Rita, que comparte el campus con la escuela, dijo que los padres de las niñas, Annie y RJ Harber, se alojaban en otra cabaña y estaban a salvo. Sin embargo, se desconoce el paradero de sus abuelos. Annie Harber es profesora de la escuela desde hace muchos años.

Blair iba a entrar en octavo curso, mientras que Brooke estaba en sexto.

"Honraremos las vidas de Blair y Brooke, la luz que compartieron y la alegría que trajeron a todos los que las conocieron", escribió Whitfield en una carta enviada el sábado a los feligreses. "Y rodearemos a Annie, RJ y a su extensa familia con la fuerza y el apoyo de nuestra comunidad de Santa Rita".

La iglesia celebró un servicio especial de oración el sábado por la tarde y ofreció apoyo de consejeros. "Por favor, mantengan a la familia Harber en sus oraciones durante este tiempo de profundo dolor", escribió Whitfield. "Que nuestra fe, nuestro amor y nuestra comunidad de Santa Rita sean una fuente de fortaleza y consuelo en los días venideros".

Mira también: