Hombre balea a un policía en una parada de tráfico y luego mata a dos mujeres en una iglesia en Kentucky

Autoridades informaron que un hombre disparó este domingo contra un agente de carretera en Lexington, Kentucky, y luego huyó hasta una iglesia, donde también abrió fuego y mató a dos mujeres.

"Tengo el corazón roto al compartir que el tiroteo en Lexington en Richmond Road Baptist Church ha cobrado la vida de dos personas", dijo el gobernador, Andy Beshear, en redes sociales.

PUBLICIDAD

Las autoridades investigan el incidente que comenzó cuando el hombre disparó contra el agente durante una parada de tráfico cerca del aeropuerto Blue Grass. Luego llegó hasta la iglesia, donde fue abatido tras abrir fuego allí. El agente herido está siendo atendido.

Además de las dos mujeres fallecidas, otras dos personas resultaron heridas, agregaron las autoridades.

"La investigación está en curso y se darán a conocer más detalles a medida que estén disponibles", dijeron.

Tiroteo en una pequeña iglesia local deja dos mujeres muertas

El jefe de la policía de Lexington, Lawrence Weathers, dijo que la iglesia que fue atacada este domingo era una iglesia pequeña de la comunidad, donde la mayoría de los asistentes estaban relacionados por algún parentezco familiar o "eran amigos de muchos años".

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como dos mujeres, una de 72 años y otra de 32 que fallecieron por heridas de bala.

De acuerdo con el jefe de policía, las primeras investigaciones señalan que el sospechoso "podría tener una conexión con alguna de las personas (atacadas) en la iglesia". "Se está llevando a cabo una investigación policial que afecta una parte de terminal. Nuestro equipo se encuentra en el lugar guiando a los pasajeros hacia el estacionamiento abierto. Todos los vuelos y operaciones continúan con normalidad", dice la publicación.

El senador Rand Paul dijo en una publicación en redes sociales que está entristecido tras los "trágicos tiroteos en el Aeropuerto Blue Grass y en la Iglesia Bautista Richmond Road en Lexington". "Kelley y yo estamos orando por todas las víctimas (..) Agradecemos a los valientes socorristas. Este tipo de violencia no tiene cabida en Kentucky", dice la publicación.

PUBLICIDAD

Por su parte, el congresita Andy Barr escribió en X: "Oramos por el agente de la policía estatal de Kentucky herido hoy y por todos los feligreses heridos en la iglesia bautista de Richmond Road. Estoy siguiendo esta situación muy de cerca y agradezco a la policía estatal y al personal de emergencias que participaron en la respuesta".

Mira también: