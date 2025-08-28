La mujer de Ohio que mató a su hijo de 4 años arrojándolo a un lago como "prueba de fe" en Dios

Una mujer de Ohio, identificada como Ruth R. Miller, fue acusada de asesinar a su hijo Vincen, de 4 años, al arrojarlo a las aguas del lago Atwood, en el condado de Tuscarawas.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscarawas en conferencia de prensa, la madre, de 40 años y que pertenece la comunidad amish, aseguró que actuaba bajo la dirección de Dios y que su acto, ocurrido el sábado, era una "prueba de fe".

El caso, que ahora enfrenta la justicia, se volvió aún más dramático al conocerse que el esposo de la mujer, Marcus J. Miller, de 45 años, también murió ahogado unas horas antes en el mismo lago, tratando de demostrar su “dignidad espiritual”, informaron las autoridades.

Primeros hallazgos en el caso de la mujer amish acusada de asesinar a su hijo

Miller fue acusada de dos cargos de asesinato agravado tras confesar que lanzó a su hijo de 4 años a un lago como una forma de poner a prueba su fe. Según las autoridades, la mujer aseguró que al arrojar al pequeño Vincen al agua lo estaba “entregando al Señor”.

Horas antes, Marcus J. Miller, esposo de Ruth, murió ahogado cuando intentaba nadar hacia un banco de arena como parte de otra prueba espiritual.

El sheriff Orvis Campbell explicó que tanto Marcus como su esposa habían intentado “caminar sobre el agua” desde un muelle porque creían que Dios les pedía demostrarle su dignidad.

Los tres hijos mayores de la familia Miller —una joven de 15 años y dos gemelos de 18— también fueron sometidos a rituales vinculados con el agua, aunque lograron sobrevivir.

Las autoridades aseguran que en medio de la crisis la mujer condujo un carrito de golf a gran velocidad contra un muro mientras los adolescentes iban a bordo, sumergiendo el vehículo en el lago; pese al impacto, los tres hijos lograron salir ilesos.

Por estos hechos, Miller enfrenta cargos adicionales de violencia doméstica y de poner en peligro a menores. Debido a su estado mental, las autoridades determinaron que debía permanecer internada en un centro psiquiátrico seguro, en lugar de ser arrestada inmediatamente.

