Un tornado deja varios muertos en Iowa mientras poderosas tormentas azotan nuevamente el Medio Oeste

Las fuertes tormentas que azotaron el Medio Oeste provocaron múltiples tornados, entre ellos un feroz tornado que arrasó la pequeña localidad de Greenfield, en Iowa.

Univision y AP
Video Tornado deja muerte y destrucción en una comunidad de Iowa: decenas de personas resultaron heridas

Varias personas murieron cuando un tornado arrasó Greenfield, Iowa, y dejó una amplia franja de casas destruidas, automóviles destrozados y árboles astillados, mientras que fuera de la pequeña ciudad, enormes turbinas eólicas quedaron dobladas y retorcidas hasta el suelo por el viento.

Después de devastar la ciudad de 2,000 residentes, las tormentas se desplazaron hacia el este para azotar partes de Illinois y Wisconsin, dejando sin electricidad a más de 140,000 clientes en los dos estados.

El hospital de Greenfield se encontraba entre los edificios que resultaron dañados en la ciudad, lo que significó que al menos una docena de personas heridas tuvieron que ser trasladadas a instalaciones en otros lugares, según el sargento de la Patrulla Estatal de Iowa Álex Dinkla.

"Lamentablemente, podemos confirmar que ha habido víctimas mortales", dijo Dinkla en una conferencia de prensa el martes por la noche, sin especificar cuántas. "Todavía estamos contando en este momento".

Una mujer y un niño pasan por una zona afectada por el tornado en Freenfield, Iowa, el martes 21 de mayo.
Imagen Charlie Neibergall/AP


El sargento dijo que pensaba que habían contabilizado a todos los residentes de la ciudad, pero que las búsquedas continuarían si se reportaba la desaparición de alguien. El Sistema de Salud del Condado de Adair dijo en una publicación de Facebook el martes por la noche que había establecido un centro de clasificación en la escuela secundaria de Greenfield y que las personas que necesitaran atención médica deberían ir allí.

El tornado destruyó gran parte de Greenfield, que se encuentra a unas 55 millas al suroeste de Des Moines, durante un día en el que se produjeron múltiples tornados, granizo gigante y fuertes lluvias en varios estados.

Bob Oravec, pronosticador principal del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que se espera que el sistema gire hacia el sur este miércoles, provocando un clima más severo en partes de Texas, Oklahoma, Arkansas y el sur de Missouri.

Toque de queda y ayuda entre los residentes

Las autoridades anunciaron un toque de queda obligatorio para la ciudad y dijeron que solo permitirían a los residentes ingresar a Greenfield a partir de este miércoles por la mañana. También ordenaron a los representantes de los medios que abandonaran la ciudad el martes por la noche.

Después de la tormenta, montones de madera rota de casas, ramas, piezas de automóviles y otros escombros cubrían los espacios en donde alguna vez estuvieron las viviendas. Algunos árboles que aún estaban en pie fueron despojados de sus ramas y hojas. Los residentes se ayudaron mutuamente a rescatar muebles y otras pertenencias que estaban esparcidas en todas direcciones.

Rogue Paxton dijo WOI-TV que se refugió en el sótano de su casa cuando pasó la tormenta y que pensó que la casa se había perdido, pero su familia tuvo suerte, a diferencia de otras muchas.

“Todos los demás no tanto, como mi hermano Cody, su casa acaba de ser arrasada”, dijo Paxton. “Luego ves a toda esta gente aquí ayudándose unos a otros. ... Todo va a estar bien porque nos tenemos el uno al otro, pero va a ser muy, muy duro. Es un desastre."

Iowa, afectada por tornados

Se informaron múltiples tornados en todo el estado y aparentemente uno también derribó varias turbinas eólicas de 250 pies (76 metros) en el suroeste de Iowa. Algunas de las turbinas se incendiaron, generando columnas de humo al aire.

Los parques eólicos están construidos para resistir tornados, huracanes y otros vientos poderosos. Según el Departamento de Energía de EEUU, las turbinas están diseñadas para apagarse cuando los vientos exceden ciertos umbrales, generalmente alrededor de 55 mph. También bloquean y aplanan sus palas y giran hacia el viento para minimizar la tensión.

La gobernadora Kim Reynolds dijo que planeaba visitar Greenfield este miércoles por la mañana.

"Hace apenas unas semanas, tornados azotaron otras comunidades de Iowa, y es difícil creer que haya sucedido otra vez", dijo en un comunicado. "Los habitantes de Iowa son fuertes y resilientes, y juntos superaremos esto".

En el suroeste de Iowa, un video publicado en las redes sociales mostró un tornado justo al noroeste de Red Oak. Más al este y al norte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió múltiples advertencias de tornado para áreas cercanas a las localidades de Griswold, Corning, Fontanelle y Guthrie Center, entre otras.

Iowa se preparó para un clima severo después de que el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional diera a la mayor parte del estado una alta probabilidad de ver tormentas eléctricas severas con potencial para tornados fuertes. Las escuelas públicas de Des Moines terminaron las clases dos horas antes y cancelaron las actividades nocturnas.

Advertencias de mal tiempo para otros estados

Las advertencias de tormentas y tornados se trasladaron a Wisconsin el martes por la tarde y la noche, incluida una advertencia para la capital, Madison.

El martes temprano los residentes del oeste de Omaha, Nebraska, se despertaron con sirenas a todo volumen y cortes de energía generalizados mientras lluvias torrenciales, fuertes vientos y grandes granizos azotaban el área. El diluvio inundó sótanos y dejó coches sumergidos. La cadena de televisión KETV mostró a los bomberos rescatando a personas de los vehículos.

En Illinois, las tormentas de polvo llevaron a las autoridades a cerrar tramos de dos carreteras interestatales debido a la baja visibilidad. Ráfagas de viento de hasta 45 millas por hora azotaron el área de McLean, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Chuck Schaffer.

Las tormentas siguieron a días de clima extremo que han devastado gran parte del centro del país. Fuertes vientos, grandes granizos y tornados azotaron partes de Oklahoma y Kansas el domingo por la noche, dañando viviendas e hiriendo a dos en Oklahoma.

Otra ronda de tormentas el lunes por la noche azotó Colorado y el oeste de Nebraska y dejó a la ciudad de Yuma, Colorado, cubierta por granizos del tamaño de pelotas de béisbol y de golf, convirtiendo las calles en ríos de agua y hielo.

En Texas, la semana pasada tormentas mortales azotaron el área de Houston y dejaron al menos ocho muertos y a miles de clientes sin electricidad durante días, en medio de altas temperaturas y humedad.

Video Desesperación e incertidumbre entre afectados por las mortales tormentas que azotaron Houston
