Más tormentas amenazan partes del Medio Oeste: dónde serán más intensos los vientos y granizos

Las tormentas que afectan al Medio Oeste de Estados Unidos continuarán golpeando este martes algunas zonas con vientos y lluvias fuertes y enormes granizos. Iowa, Minnesota, Illinois y partes de Missouri podrían ser impactadas por el mal tiempo en lo que resta del día, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS por su sigla en inglés).

"Es más probable que el tiempo severo deje grandes granizos y fuertes vientos, pero también hay una menor probabilidad de que haya tornados", dijo Bob Oravec, meteorólogo principal del NWS citado por la agencia AP.

El sistema de tormentas tomaría rumbo al sur este miércoles, donde el mal tiempo será más intenso en partes de Texas, Oklahoma, Arkansas y el sur de Missouri.

Este martes, los residentes de Omaha, Nebraska, despertaron con el sonido de las sirenas meteorológicas y apagones generalizados mientras las lluvias torrenciales, fuertes vientos e intensas granizadas azotaban el área.

Más de 10,000 clientes se quedaron sin electricidad en Omaha y sus alrededores, y el diluvio que arrojó más de 5 pulgadas de agua en menos de dos horas inundó sótanos y sumergió automóviles en zonas bajas.

Vientos huracanados en algunas partes de Nebraska

La estación de televisión KETV mostró videos de varios vehículos arrastrados por el agua en una calle baja de la región norcentral de Omaha, así como a bomberos rescatando a los afectados.

Aunque las autoridades no han confirmado la presencia de tornados en el área, hay reportes verificados de vientos huracanados, señaló Becky Kern, meteoróloga del NWS. “Hemos medido rachas de 90 millas por hora en Columbus”, dijo Kern. Columbus está unas 87 millas al oeste de Omaha.

Iowa se encontraba en el ojo de la tormenta y el Centro de Pronóstico de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional informó que, en la mayor parte del estado, había grandes probabilidades de intensas tormentas con la posibilidad de fuertes tornados por la tarde y noche de este martes.

Las tormentas se produjeron después de que el clima extremo sacudió durante varios días una amplia porción de la parte media del país. Fuertes vientos, intensas granizadas y tornados sacudieron varias partes de Oklahoma y Kansas el domingo por la noche, dañando casas y lesionando a dos personas en Oklahoma. Otra ronda de tormentas, ocurrida el lunes por la noche, arrasó Colorado y el oeste de Nebraska y la ciudad de Yuma, Colorado, quedó cubierta de granizo, que convirtió las calles en ríos de agua y hielo.

La semana pasada, el área metropolitana de Houston, Texas, fue azotada por fuertes tormentas que provocaron la muerte de al menos siete personas. El jueves, dichas tormentas dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas durante días, dejando a los texanos en la oscuridad y sin aire acondicionado en este cálido y húmedo verano, y vientos huracanados redujeron a escombros varios negocios y otras estructuras, además de romper los vidrios de los rascacielos en el centro de la ciudad.

