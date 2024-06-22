Advertencia de calor excesivo: una ola de temperaturas peligrosamente altas azota a EEUU

Video Más de 130 millones de personas, bajo advertencia por calor excesivo: se pronostica aumento de temperaturas

Una ola de calor implacable ha generado advertencias de calor excesivo o extremo en la mayor parte de los Estados Unidos a partir de este viernes, y se espera que numerosas áreas registren temperaturas récord.

Las autoridades informaron de varias muertes relacionadas con el calor. Ohio e Indiana llevaron la peor parte en los últimos días por alertas de calor extremo, con índices de calor mayores a 100 grados Fahrenheit (37,8 grados Celsius). Además, se emitieron advertencias y avisos de calor y calor excesivo en el noreste, el Atlántico medio y en algunos estados del oeste.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Idaho dijeron que dos personas de 60 años murieron por causas relacionadas con el calor, las primeras muertes relacionadas con el calor del año en el estado.

El mapa de la ola de calor de esta semana de junio. Imagen Servicio Meteorológico Nacional

Muertes por la ola de calor en Phoenix, Arizona

Al menos seis personas han muerto por causas relacionadas con el calor este año en la sofocante área metropolitana de Phoenix, donde las temperaturas esta semana alcanzaron los 115 grados Fahrenheit (46 Celsius), informó esta semana el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa.

Se están investigando otras 87 muertes por posibles causas relacionadas con el calor hasta el sábado pasado, dijeron los funcionarios de salud pública en la actualización semanal más reciente de su información de vigilancia del calor en línea.

Phoenix alcanzó los 115 grados F (46 C) el jueves y el viernes, lo que los convirtió en los días más calurosos de 2024 hasta ahora. El área metropolitana continuó sofocándose en medio de una advertencia de calor excesivo bajo una cúpula de alta presión, con humedad y un ligero enfriamiento posible durante el fin de semana.

El meteorólogo Ryan Worley del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que Phoenix podría tener un "ligero enfriamiento a alrededor de 110 grados F, pero las temperaturas deberían volver a subir la próxima semana".

El condado de Maricopa registró la impresionante cifra de 645 muertes relacionadas con el calor el año pasado, aproximadamente un 50 % más que las 425 confirmadas en 2022.

En medio de alerta por la ola de calor, muchos se quedaron sin luz

En Michigan, los equipos de servicios públicos de varios estados trabajaban a toda máquina el viernes para restablecer la energía a miles de clientes de los suburbios de Detroit, dos días después de que fuertes tormentas los dejaran sin suministro eléctrico, dejando a los residentes sufriendo en medio de una ola de calor.

PUBLICIDAD

Alrededor de 12,000 hogares y empresas permanecieron sin electricidad en el condado de Oakland, un área suburbana al norte de Detroit.

Entre 500 y 600 miembros de equipos de servicios públicos de Ohio, Indiana e Illinois estaban trabajando en la poda de árboles para restablecer el suministro eléctrico en medio del calor, luego de que árboles colapsaran muchos de los cableados.

Los trabajadores enfrentan "condiciones muy, muy duras" de temperatura, indicaron las autoridades.

El área del corredor de la I-95 en la costa este del país experimentará altas temperaturas. Washington DC no escapará de la ola de calor este fin de semana. Imagen Alex Brandon/AP

¿Cuándo termina la ola de calor?

Las sofocantes temperaturas diurnas de este mes de junio fueron 35 veces más probables y 2.5 grados F más altas (1.4 grados C) debido al calentamiento provocado por la quema de carbón, petróleo y gas natural; en otras palabras, el cambio climático causado por el hombre, según World Weather Attribution, un grupo de científicos que realizan estudios rápidos climáticos.

Los meteorólogos dijeron que probablemente habrá poco alivio en algunas áreas tras el fin de semana.

El año pasado, EEUU experimentó la mayor cantidad de olas de calor desde 1936, dijeron los expertos. Un análisis de la agencia AP sobre datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) concluyó que el calor excesivo contribuyó a más de 2,300 muertes en EEUU, la cifra más alta en 45 años de registros.

¿Cuáles son los peligros del calor extremo?

Video Calor extremo golpea la salud y el bolsillo de millones de personas en EEUU: toma precauciones



Las enfermedades relacionadas con el calor pueden ser mortales si no se reconocen y tratan a tiempo. A menudo comienzan con calambres o espasmos musculares, dicen los expertos. A continuación, puede producirse agotamiento por calor e insolación.

PUBLICIDAD

Los niños pequeños y los bebés, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables, al igual que aquellos que no pueden moverse bien o que viven solos.

Los síntomas del agotamiento por calor pueden incluir sudoración intensa y fatiga; pulso débil; piel fría, pálida o húmeda; y dolor de cabeza, mareos, náuseas y desmayos. La persona debe ser trasladada a un espacio con aire acondicionado y se le pueden ofrecer sorbos de agua. Se le debe aflojar la ropa y aplicar paños húmedos y fríos o un baño frío. Ante cualquier síntoma, siempre lo más recomendable es buscar ayuda médica, mucho más si hay vómitos, indican expertos.

Una persona que sufre un golpe de calor puede experimentar dolor de cabeza, confusión, náuseas, mareos y una temperatura corporal superior a 103 F (39.4 C). También puede tener la piel caliente, roja, seca o húmeda; pulso rápido y desmayarse o perder el conocimiento. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan a las personas que llamen al 911 de inmediato y, mientras esperan ayuda, usen paños fríos o un baño frío y las trasladen a un espacio con aire acondicionado, pero no les den nada de beber.

¿Cómo mantenerse a salvo del calor mortal?

Video ¿Estás embarazada? Ten cuidado, el calor extremo puede provocar complicaciones en el parto, según estudio



Los expertos recomiendan no exponerse al calor. Los días de temperaturas muy altas permanezca en el interior, si es posible con aire acondicionado y limite las actividades al aire libre.

“Cuando hay este tipo de calor, cualquier actividad al aire libre tiene que ser de corta duración (preferiblemente)... en las primeras horas de la mañana”, dijo Freitag. “Pero, por lo demás, no debería haber ninguna actividad al aire libre que implique esfuerzo físico durante las horas pico del día”.

PUBLICIDAD

Si no tiene aire acondicionado, averigüe si su comunidad abrirá centros para acudir en caso de calores extremos. Pero incluso aquellos que tienen aire acondicionado deben planificar con anticipación en caso de un corte de energía, dijo Freitag, del NWS.

Otros consejos de los CDC:

1. Beba mucha agua y tome una ducha o un baño frío.

2. Use ropa liviana y holgada, y use menos la estufa y el horno.



3. Esté atento a sus familiares y amigos, especialmente a aquellos que no tengan aire acondicionado.

Las comunidades también pueden prepararse abriendo centros para atender estos temas climáticos, en lugares como escuelas y bibliotecas. Algunas también envían mensajes de texto a los residentes o tienen líneas directas a las que las personas pueden llamar para pedir ayuda.

Mira también: