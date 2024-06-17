Fuerte ola de calor llega esta semana y afectará a millones: mira aquí las zonas más afectadas

Video ¿Qué es un “domo de calor” y por qué representa un peligro para todos?

El Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos esperan una fuerte subida de las temperaturas en los próximos días, con lecturas que pueden llegar a ser peligrosas para la vida humana.

Estaba previsto que la nueva ola de calor comenzara a sentirse desde el domingo en el centro del país y luego empezará a extenderse hacia al Este, de acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés).

Bajo esta nueva ola de calor, que podría durar toda la semana, algunas áreas podrían experimentar temperaturas récord.

Más de 63 millones de personas estaban bajo avisos de calor el domingo, extendiéndose desde el suroeste hacia el norte hasta Denver y Chicago, según el NWS.

Ola de calor en Estados Unidos: dónde van a subir más las temperaturas

La ola de calor se movía hacia el este el domingo hacia las llanuras y el área de los Grandes Lagos y se espera que llegue al Noreste el martes. La amenaza de tormentas eléctricas con posibles vientos y lluvias fuertes aumentó en el área de Chicago, incluso cuando se pronosticaba que los índices de calor alcanzarían cerca de 100 °F a mediados de la semana.

A medida que la ola de calor se propaga hacia el este, es probable que las temperaturas en Washington DC y el resto del Atlántico medio, así como en Nueva Inglaterra, alcancen máximas de más 90 grados a medida que avanza la semana, con una humedad excesiva que hace que la sensación térmica sea aún mayor.

"El calor aumentará hacia el noreste el martes, donde se pronostican temperaturas máximas de hasta 90 grados en lugares tan al norte como Vermont y New Hampshire", informó el NWS en un boletín de este lunes. "El miércoles por la tarde, algunas ubicaciones en el interior de Nueva Inglaterra podría ver temperaturas que superen la marca del siglo, lo que batirá récords diarios en ciertos lugares", agrega la publicación.

Millones de personas enfrentarán riesgos de salud relacionados con el calor a medida que las condiciones alcancen niveles extremos esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El calor es la forma más letal de clima en EEUU, que, de media, mata a más del doble de personas cada año que los huracanes y los tornados juntos.

Este lunes, las temperaturas en Chicago podrían alcanzar los 94 grados con un índice de calor de 97 grados, según los meteorólogos de la oficina del servicio meteorológico de esa ciudad.

Las altas temperaturas para las regiones del Alto Valle de Ohio y los Grandes Lagos se elevarán a 90 grados y superiores este lunes, con la posibilidad de igualar o superar numerosos récords, según el Centro de Predicción Meteorológica.

El potencial de calor récord durará en todo el valle de Ohio y el noreste hasta el viernes, y algunas áreas alcanzarán índices de calor de 105 grados, dijo el Centro de Predicción Meteorológica.

La ola de calor no es del todo anómala para esta época del año, pero llega antes de lo habitual. "Normalmente es en julio y agosto cuando tenemos este tipo de calor", declaró Tom Kines, meteorólogo de Accuweather. "Definitivamente es temprano", agregó.

Los domos de calor atrapan el aire en el lugar y le impregnan abundante luz solar durante días, haciendo que cada día sea más caluroso que el anterior.

¿Cuáles son los peligros del calor extremo?

Las enfermedades relacionadas con el calor pueden ser mortales si no se reconocen y tratan a tiempo. A menudo comienzan con calambres o espasmos musculares, dicen los expertos. A continuación, puede producirse agotamiento por calor e insolación.

Los niños pequeños y los bebés, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables, al igual que aquellos que no pueden moverse bien o que viven solos.

Los síntomas del agotamiento por calor pueden incluir sudoración intensa y fatiga; pulso débil; piel fría, pálida o húmeda; y dolor de cabeza, mareos, náuseas y desmayos. La persona debe ser trasladada a un espacio con aire acondicionado y se le pueden ofrecer sorbos de agua. Se le debe aflojar la ropa y aplicar paños húmedos y fríos o un baño frío. Ante cualquier síntoma, siempre lo más recomendable es buscar ayuda médica, mucho más si hay vómitos, indican expertos.

Una persona que sufre un golpe de calor puede experimentar dolor de cabeza, confusión, náuseas, mareos y una temperatura corporal superior a 103 °F. También puede tener la piel caliente, roja, seca o húmeda; pulso rápido y desmayarse o perder el conocimiento. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan a las personas que llamen al 911 de inmediato y, mientras esperan ayuda, usen paños fríos o un baño frío y las trasladen a un espacio con aire acondicionado, pero no les den nada de beber.

