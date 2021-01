No pudieron enterrar a su ser querido en un cementerio de Louisiana porque era negro

Darrell Semien, oficial de la oficina del alguacil del condado de Allen Parish, en el estado de Louisiana, falleció el pasado 24 de enero de una leucemia que le descubrieron un mes antes. Al morir, su familia hizo una cita en un cementerio cercano donde pensaban comprar un terreno para enterrarlo, pero al llegar al lugar se encontraron con la noticia de que no podían realizar allí el sepelio debido a que no eran blancos.

"Mi esposo siempre luchó en contra de las injusticias"

"Nos llamó diciéndonos que él no sabía nada sobre lo ocurrido y que la mujer que les había negado la venta, que además era su tía, ya no trabajaba más en el cementerio. También nos ofreció uno de sus propios lotes para enterrar a mi esposo, pero la verdad es que nosotros no fuimos capaces de enterrarlo allí, él no hubiera querido eso", señaló Semien, enfatizando que su esposo siempre luchó contra cualquier injusticia, especialmente las raciales y, que además inculcó a todos sus 7 hijos a no quedarse callados cuando vieran que se cometía un atropello en contra de otros.