Davicito59, el venezolano detenido por ICE tras pedir que no lo deportaran en una canción viral

" Donald Trump , no quiero que tú me deportes. Yo solo quiero papeles y me sellen el pasaporte". Así cantaba Davicito59 o Claudio David Balcane, quien en febrero de este año interpretaba 'Donaltron', la canción que se viralizó en redes sociales. Dos meses después de su éxito, el joven de 26 años fue detenido en Chicago por agentes de ICE y hoy enfrenta el riesgo de ser deportado.

A pesar de no tener antecedentes penales, de haber entrado legalmente al país en 2024 y de ser solicitante de asilo, las autoridades lo catalogaron como "inmigrante ilegal" y una amenaza para la seguridad pública por tener supuestos vínculos con la pandilla Tren de Aragua.

Los abogados de Balcane han detallado que el caso de asilo de su cliente sigue abierto y que lo defenderán en la audiencia judicial prevista para el próximo 31 de mayo.

Así fue el arresto del cantante venezolano Davicito59 por agentes de ICE

El pasado 8 de abril, Davicito59 fue detenido en Chicago por agentes de ICE, quienes lo arrestaron sin previo aviso mientras salía del domicilio de un conocido. Minutos antes, el rapero publicó una historia en redes sociales en que anunciaba que se dirigía al estudio de grabación, lo que sugiere que pudo haber sido geolocalizado.

Reportes de medios como El País señalan que en el operativo participaron ocho hombres fuertemente armados que lo abordaron cuando salía de una casa, lo sometieron, pusieron una rodilla en su cuello y finalmente lo esposaron. Los agentes de ICE lo cuestionaron sobre sus tatuajes y tomaron fotografías, pero inicialmente no le explicaron el motivo de su arresto.

Según el testimonio de Davicito59, intentó explicar que era un cantante pero los agentes le dijeron que sabían quién era y que por eso lo detenían. Tres testigos venezolanos citados por The Washington Post confirmaron su versión de los hechos, aunque prefirieron mantener su anonimato por temor a represalias migratorias.

Balcane, relató que durante el traslado hacia un centro de detención en Wisconsin, los agentes supuestamente le mostraron el video de 'Donaltron', se burlaron de él y amenazaron con deportarlo. Fue ingresado en la cárcel de ICE a la espera de audiencia judicial del 31 de mayo.

La travesía del cantante venezolano Davicito59 para llegar a EEUU

Balcane, de 26 años, nació en Venezuela y comenzó su periplo como migrante a una edad temprana. En 2016, siendo aún menor de edad, se fue a Colombia y posteriormente, en 2021, a Perú, donde se convirtió en padre de un niño.

En 2023, buscando hacer de la música una forma de vida, el venezolano decidió emigrar a Estados Unidos y tras cruzar la selva del Darién y posteriormente México, ingresó a territorio estadounidense el 23 de abril de 2024 usando la aplicación CBP One.

El cantante tuvo su primera audiencia en una corte de inmigración en junio de 2024 y el juez le recomendó solicitar asilo. Dicha petición se presentó justo antes de cumplir un año de su llegada a Estados Unidos.

La canción del cantante venezolano Davicito59 se convirtió en un himno

La canción de Davicito59, originalmente lanzada en diciembre de 2024 por el venezolano LuxorMaster y posteriormente reinterpretada por LuxorMaster, Davicito59 y Junior Caldera, se convirtió en un himno de denuncia para los inmigrantes en redes sociales.

Con un tono satírico, 'Donaltron' refleja la incertidumbre de quienes viven bajo la amenaza de las redadas migratorias y critica las políticas antiinmigrantes de la administración de Trump. Otros temas de Davicito59 como "Yo me voy por el Darién" también tratan la dura travesía de los migrantes.

El arresto de Davicito59 ha generado temores entre sus seguidores y otros artistas venezolanos que creen que pudo haber sido debido a su música. Pero un funcionario del DHS le dijo a The Washington Post que “cualquier afirmación de que Claudio David Balcane González fue convertido en un blanco por un video de TikTok, una canción o cualquier intento de clickbait es falsa”.

El mayor miedo de Balcane es terminar siendo deportado a lugares como El Salvador, Guantánamo o Libia, al igual que muchos otros inmigrantes. Regresar a Venezuela tampoco es una opción, ya que el artista ha expresado abiertamente su oposición al régimen de Nicolás Maduro, lo que pondría en riesgo sus derechos humanos si fuera enviado de vuelta.

