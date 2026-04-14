Ejército Trump integra a ejecutivos de Meta, OpenAI y Palantir al Ejército de EEUU como tenientes coroneles para impulsar la innovación militar Los cuatro nuevos tenientes coroneles del llamado Destacamento 201 son perfiles clave de Silicon Valley con experiencia directa en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico

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La administración de Donald Trump ha incorporado a altos directivos del sector tecnológico al Ejército de Estados Unidos mediante la creación del llamado Destacamento 201, una unidad diseñada para acelerar el desarrollo de capacidades militares basadas en tecnología avanzada.

De acuerdo con un reportaje de El País, cuatro ejecutivos de compañías como Meta, OpenAI y Palantir fueron nombrados directamente como tenientes coroneles dentro de la reserva del Ejército, pese a no contar con una carrera militar tradicional.

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El objetivo de esta iniciativa es integrar conocimiento especializado en áreas como inteligencia artificial, software y análisis de datos en las estrategias del Pentágono, en un contexto donde la innovación tecnológica se ha vuelto clave para la defensa.

Los nuevos integrantes del destacamento no desempeñan funciones de combate, sino que operan como asesores con participación limitada, dedicando alrededor de 120 horas al año a tareas vinculadas con proyectos militares. Su incorporación responde a la necesidad de modernizar las capacidades del Ejército frente a nuevos desafíos globales.

Los cuatro nuevos tenientes coroneles del llamado Destacamento 201 son perfiles clave de Silicon Valley con experiencia directa en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. Se trata de Andrew "Boz" Bosworth, director de tecnología de Meta; Kevin Weil, jefe de producto de OpenIA; Shyam Sankar, director de tecnología de Palantir, y Bob McGrew, exdirectivo tanto de OpenAI como de Palantir.

Todos ellos fueron incorporados como reservistas con rango de teniente coronel tras un entrenamiento reducido, con el objetivo de aportar su experiencia en software, datos e inteligencia artificial para modernizar las capacidades del Ejército estadounidense.

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Conflictos de interés y dudas dentro del Ejército

El Destacamento 201 ha generado cuestionamientos debido a la rapidez con la que estos ejecutivos obtuvieron rangos elevados, un proceso que normalmente requiere entre 15 y 20 años de carrera militar. Esta designación directa ha despertado incomodidad dentro de sectores castrenses.

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Otro de los puntos críticos es el posible conflicto de interés, ya que las empresas a las que pertenecen los directivos mantienen contratos activos con el Departamento de Defensa, lo que abre dudas sobre la relación entre decisiones militares y beneficios corporativos.

El País también señala preocupaciones sobre el impacto de esta iniciativa en la cultura institucional del Ejército, así como en la percepción pública, al difuminar las fronteras entre el ámbito militar y el sector privado tecnológico.

Además, la medida se enmarca en un proceso más amplio de acercamiento entre el Gobierno estadounidense y las grandes tecnológicas, iniciado durante la administración de Joe Biden y reforzado posteriormente, lo que evidencia una apuesta estratégica por integrar talento civil altamente especializado en la defensa nacional.