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Helicópteros Apache sobrevuelan casa de Kid Rock y desatan investigación del Ejército

Un vuelo de entrenamiento terminó bajo revisión tras el inusual acercamiento de helicópteros militares a la casa del cantante.

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Por:N+ Univision y AP
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Video El cantante Kid Rock anuncia su candidatura al Congreso

El Ejército de Estados Unidos ha iniciado una revisión administrativa después de que dos helicópteros AH-64 Apache sobrevolaran la casa del cantante Kid Rock, mientras el franco partidario del presidente Donald Trump saludaba a las tripulaciones.

Kid Rock publicó el sábado dos videos en redes sociales. En cada uno se ve un helicóptero suspendido junto a su piscina mientras el artista aplaude, saluda y levanta el puño en el aire. Al fondo se distingue el paisaje de Nashville.

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“Este es un nivel de respeto”, escribió el cantante, que el “ gobernador de California nunca conocerá. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a todos los que han hecho el máximo sacrificio para defenderla”.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha chocado en repetidas ocasiones con Trump y el Partido Republicano.

No hubo ninguna solicitud oficial al Ejército por parte de Kid Rock para que los helicópteros fueran a su casa el sábado mientras se encontraban en una misión de entrenamiento, señaló el lunes el mayor Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101.ª División Aerotransportada. La división está ubicada en Fort Campbell, en los límites entre Tennessee y Kentucky, y sus helicópteros suelen realizar vuelos de entrenamiento sobre el área de Nashville.

Los helicópteros también sobrevolaron el sábado una protesta “ No Kings” en Nashville contra el gobierno de Trump, pero Bless señaló que el vuelo de entrenamiento no tuvo nada que ver con la protesta.

Bless también proporcionó una declaración escrita del Ejército.

“Los aviadores del Ejército deben cumplir estrictas normas de seguridad, profesionalismo y las regulaciones de vuelo establecidas. Se lleva a cabo una revisión administrativa para evaluar la misión y verificar el cumplimiento de las regulaciones y los requisitos del espacio aéreo. Se tomarán las medidas correspondientes si se detecta alguna infracción”, señaló el comunicado.

Video Kid Rock devastado por muerte de su asistente personal
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