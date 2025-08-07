El soldado estadounidense acusado de compartir información secreta con Rusia a cambio de la ciudadanía

Video Sargento activo abre fuego contra otros soldados en base militar Fort Stewart: hay cinco heridos

Taylor Adam Lee, un soldado en activo del Ejército de Estados Unidos de 22 años proveniente de El Paso, Texas, fue arrestado y acusado por intentar transmitir información confidencial y estratégica sobre el tanque principal de batalla M1A2 Abrams a Rusia.

Lee contaba con una autorización de seguridad conocida como Top Secret/Sensitive Compartmented Information, el nivel más alto de acceso restringido dentro del Ejército, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado el miércoles.

Las autoridades lo acusan de poner en riesgo la seguridad nacional al intentar compartir datos técnicos controlados con un adversario extranjero.

¿Cómo fue la detención del soldado estadounidense Taylor Lee?

La detención, ocurrida el miércoles, se llevó a cabo tras una investigación que reveló que desde mayo de 2025, Lee "buscó establecer sus credenciales en el Ejército y enviar información de defensa de Estados Unidos al Ministerio de Defensa ruso".

Según una investigación conjunta del FBI y el Comando de Contrainteligencia del Ejército, en junio y julio, el soldado habría transmitido documentos clasificados y material hardware crítico, y se mostró dispuesto a ayudar a Rusia, a cambio de la ciudadanía de ese país.

Lee habría dicho al gobierno ruso textualmente: “Estados Unidos no está contento conmigo por intentar exponer sus debilidades”. Luego agregó: “En este punto me ofrecería como voluntario para ayudar a la Federación Rusa cuando esté allí de cualquier manera”.

En julio, durante una reunión presencial con una persona que creía representante del gobierno ruso, Lee entregó una tarjeta SD con información sobre el tanque M1A2 Abrams y operaciones de combate. Varios documentos contenían datos técnicos controlados y otros estaban marcados como Información controlada no clasificada, con advertencias sobre su difusión.

Posteriormente, y durante esa misma reunión, Lee habló sobre la obtención y entrega a Rusia de un componente específico dentro del tanque M1A2 Abrams.

El 31 de julio, entregó lo que parecía ser este componente a un almacén en El Paso, Texas, y después envió un mensaje a la persona que creía representante rusa diciendo: “Misión cumplida.”

¿Cuál es la situación del soldado Taylor Lee?

Taylor Lee está acusado formalmente por el Departamento de Justicia y enfrentará un juicio por cargos por espionaje y violación de leyes sobre exportación de datos controlados. Su proceso judicial apenas inicia.

Tras el arresto de Lee, el Subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI, Roman Rozhavsky, declaró que este “es un mensaje para cualquiera que piense en traicionar a Estados Unidos, especialmente a quienes han jurado proteger nuestra patria”, expresó el funcionario.

Por su parte, el general Sean Stinchon, comandante del Comando de Contrainteligencia del Ejército, comentó que los “soldados que violan su juramento y se convierten en amenazas internas serán atrapados y llevados ante la justicia”.

