Cambiar Ciudad
Amazon

Amazon pagará $2,500 millones para poner fin a acusaciones de engaño a clientes de Prime

El juicio en Seattle había comenzado esta semana, tras la presentación del caso hace dos años.

AP picture
Por:AP
Video Amazon pagará más de $30 millones por violaciones a la privacidad de usuarios de Ring y Alexa

Amazon llegó a un acuerdo histórico de $2,500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés) que declaró que el gigante minorista en línea engañó a sus clientes para que se registraran en sus membresías Prime para luego dificultar su cancelación.

La compañía de Seattle pagará 1,000 millones de dólares en sanciones civiles, la mayor multa de la FTC en su historia, y 1,500 millones de dólares se pagarán a los consumidores que se registraron involuntariamente en Prime o que fueron disuadidos de cancelar sus suscripciones, informó la agencia el jueves.

PUBLICIDAD

El juicio en Seattle había comenzado esta semana, tras la presentación del caso hace dos años. Amazon no admite ninguna irregularidad en el acuerdo y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

La demanda había sido presentada en 2023 en la corte federal para el Distrito Oeste de Washington y acusaba a Amazon de usar diseños fraudulentos, conocidos como "patrones oscuros", para engañar a los consumidores a fin de que se suscribieran a Prime, que ofrece a los suscriptores ventajas como envíos más rápidos para una tarifa de $139 al año o $14.99 al mes.

Notas Relacionadas

Amazon debe pagar más de $30 millones por violar la privacidad de usuarios de Ring y Alexa

Amazon debe pagar más de $30 millones por violar la privacidad de usuarios de Ring y Alexa

Tecnología
2 min

Más sobre Amazon

¿Cómo están afectando los aranceles de Trump a gigantes tecnológicos que importan de China?
4 mins

¿Cómo están afectando los aranceles de Trump a gigantes tecnológicos que importan de China?

Estados Unidos
En un minuto: El presidente Trump celebra sus primeros 100 días con un mitin en Michigan
1:14

En un minuto: El presidente Trump celebra sus primeros 100 días con un mitin en Michigan

Estados Unidos
Miles de trabajadores de Amazon van a huelga exigiendo "beneficios básicos"
3 mins

Miles de trabajadores de Amazon van a huelga exigiendo "beneficios básicos"

Estados Unidos
Kroger y Albertsons: por qué la justicia frenó la mayor fusión de tiendas de comestibles en la historia de EEUU
3 mins

Kroger y Albertsons: por qué la justicia frenó la mayor fusión de tiendas de comestibles en la historia de EEUU

Estados Unidos
Relanzan promoción de vuelos a $25 para jóvenes: mira si eres elegible y cómo puedes aplicar
2 mins

Relanzan promoción de vuelos a $25 para jóvenes: mira si eres elegible y cómo puedes aplicar

Estados Unidos
¿Puede la inteligencia artificial facilitar tus compras navideñas?
7 mins

¿Puede la inteligencia artificial facilitar tus compras navideñas?

Estados Unidos
La increíblemente complicada situación legal que enfrenta Sean 'Diddy' Combs
4 mins

La increíblemente complicada situación legal que enfrenta Sean 'Diddy' Combs

Estados Unidos
La inflación (finalmente) se enfría de forma persistente en EEUU: mucho tiene que ver cómo decidimos gastar nuestro dinero
7 mins

La inflación (finalmente) se enfría de forma persistente en EEUU: mucho tiene que ver cómo decidimos gastar nuestro dinero

Estados Unidos
La gata que viajó seis días de Utah a California como 'polizona' en una caja de Amazon, sin agua ni comida
2 mins

La gata que viajó seis días de Utah a California como 'polizona' en una caja de Amazon, sin agua ni comida

Estados Unidos
El escalofriante caso del hombre que decapitó a su padre por ser demócrata, lo llamó "traidor a la patria" y mostró su cabeza en YouTube
5 mins

El escalofriante caso del hombre que decapitó a su padre por ser demócrata, lo llamó "traidor a la patria" y mostró su cabeza en YouTube

Estados Unidos

Amazon violó las leyes al engañar a clientes para que se inscribieran en Prime

La FTC dijo que Amazon dificultaba que los clientes compraran un artículo sin suscribirse también a Prime. En algunos casos, a los consumidores se les presentó un botón para completar sus transacciones, que no indicaba claramente que también los inscribiría en Prime.

Según la denuncia, salir de una suscripción a menudo era demasiado complicado y el liderazgo de Amazon paralizó o rechazó cambios que habrían facilitado el trámite.

Internamente, Amazon llamó al proceso "Ilíada", una referencia al antiguo poema sobre el prolongado asedio de la ciudad de Troya por las tropas griegas.

La FTC argumentó que las prácticas de Amazon violaron tanto la ley de la FTC como la ley de restauración de la confianza de los compradores en línea.

Lanzado en 2005, Prime tiene más de 200 millones de miembros en todo el mundo que tienen derecho a ventajas como entrega gratuita, devoluciones y el servicio de streaming Prime Video. En los primeros tres meses de este año, Amazon informó que ganó $9,600 millones con suscripciones, un aumento del 1 % con respecto al mismo período del año pasado.

PUBLICIDAD

En el comunicado de prensa que anuncia la demanda, la FTC dijo que, aunque su queja está significativamente redactada, contiene "una serie de alegatos" que respaldan sus acusaciones contra Amazon. También acusó a la compañía de intentar obstaculizar en varias ocasiones la investigación de la agencia sobre Prime, que comenzó en 2021.

“Amazon engañó y atrapó a las personas en suscripciones recurrentes sin su consentimiento, lo que no solo frustró a los usuarios, sino que también les costó mucho dinero”, dijo la presidenta de la FTC, Lina Khan, en una declaración preparada. “Estas tácticas de manipulación dañan tanto a los consumidores como a las empresas respetuosas de la ley”.

El gigante tecnológico también se ha enfrentado a otras demandas que acusan a su proceso de cancelación de Prime de ser demasiado complicado. Mientras estaba bajo el escrutinio de la FTC, la compañía decidió proporcionar a los consumidores instrucciones sobre cómo cancelar sus membresías Prime en una publicación de blog.

La demanda sigue a un triunfo de la agencia sobre Amazon en 2023. En junio de ese año, Amazon acordó pagar una multa civil de 25 millones de dólares para resolver acusaciones de haber violado normas de privacidad infantil al almacenar la voz y los datos de ubicación de los niños registrados por su popular asistente de voz Alexa. También acordó pagar 5.8 millones de dólares en reembolsos a clientes por supuestas violaciones de la privacidad relacionadas a su timbre con cámara Ring.

Video Grandes compañías de Estados Unidos anuncian miles de despidos: Amazon, Disney y Walmart dentro de las afectadas
Relacionados:
AmazonComisión Federal de Comercio (FTC)Estados UnidosGobiernoDemandasJeff Bezos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD