Amazon pagará $2,500 millones para poner fin a acusaciones de engaño a clientes de Prime

Video Amazon pagará más de $30 millones por violaciones a la privacidad de usuarios de Ring y Alexa

Amazon llegó a un acuerdo histórico de $2,500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés) que declaró que el gigante minorista en línea engañó a sus clientes para que se registraran en sus membresías Prime para luego dificultar su cancelación.

La compañía de Seattle pagará 1,000 millones de dólares en sanciones civiles, la mayor multa de la FTC en su historia, y 1,500 millones de dólares se pagarán a los consumidores que se registraron involuntariamente en Prime o que fueron disuadidos de cancelar sus suscripciones, informó la agencia el jueves.

El juicio en Seattle había comenzado esta semana, tras la presentación del caso hace dos años. Amazon no admite ninguna irregularidad en el acuerdo y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

La demanda había sido presentada en 2023 en la corte federal para el Distrito Oeste de Washington y acusaba a Amazon de usar diseños fraudulentos, conocidos como "patrones oscuros", para engañar a los consumidores a fin de que se suscribieran a Prime, que ofrece a los suscriptores ventajas como envíos más rápidos para una tarifa de $139 al año o $14.99 al mes.

Amazon violó las leyes al engañar a clientes para que se inscribieran en Prime

La FTC dijo que Amazon dificultaba que los clientes compraran un artículo sin suscribirse también a Prime. En algunos casos, a los consumidores se les presentó un botón para completar sus transacciones, que no indicaba claramente que también los inscribiría en Prime.

Según la denuncia, salir de una suscripción a menudo era demasiado complicado y el liderazgo de Amazon paralizó o rechazó cambios que habrían facilitado el trámite.

Internamente, Amazon llamó al proceso "Ilíada", una referencia al antiguo poema sobre el prolongado asedio de la ciudad de Troya por las tropas griegas.

La FTC argumentó que las prácticas de Amazon violaron tanto la ley de la FTC como la ley de restauración de la confianza de los compradores en línea.

Lanzado en 2005, Prime tiene más de 200 millones de miembros en todo el mundo que tienen derecho a ventajas como entrega gratuita, devoluciones y el servicio de streaming Prime Video. En los primeros tres meses de este año, Amazon informó que ganó $9,600 millones con suscripciones, un aumento del 1 % con respecto al mismo período del año pasado.

En el comunicado de prensa que anuncia la demanda, la FTC dijo que, aunque su queja está significativamente redactada, contiene "una serie de alegatos" que respaldan sus acusaciones contra Amazon. También acusó a la compañía de intentar obstaculizar en varias ocasiones la investigación de la agencia sobre Prime, que comenzó en 2021.

“Amazon engañó y atrapó a las personas en suscripciones recurrentes sin su consentimiento, lo que no solo frustró a los usuarios, sino que también les costó mucho dinero”, dijo la presidenta de la FTC, Lina Khan, en una declaración preparada. “Estas tácticas de manipulación dañan tanto a los consumidores como a las empresas respetuosas de la ley”.

El gigante tecnológico también se ha enfrentado a otras demandas que acusan a su proceso de cancelación de Prime de ser demasiado complicado. Mientras estaba bajo el escrutinio de la FTC, la compañía decidió proporcionar a los consumidores instrucciones sobre cómo cancelar sus membresías Prime en una publicación de blog.

La demanda sigue a un triunfo de la agencia sobre Amazon en 2023. En junio de ese año, Amazon acordó pagar una multa civil de 25 millones de dólares para resolver acusaciones de haber violado normas de privacidad infantil al almacenar la voz y los datos de ubicación de los niños registrados por su popular asistente de voz Alexa. También acordó pagar 5.8 millones de dólares en reembolsos a clientes por supuestas violaciones de la privacidad relacionadas a su timbre con cámara Ring.