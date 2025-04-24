Por qué algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán dos pagos en mayo

Algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán en mayo el doble de lo que perciben habitualmente como pago mensual.

En concreto, la medida afectará a quienes cuentan con el SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario, en español), destinado a personas con escasos ingresos y bienes o que tienen alguna discapacidad específica.

Estos beneficiarios, en efecto, recibirán dos pagos el próximo mes: el 1 y el 30 de mayo. Y aunque a simple vista podría parecer que están siendo agraciados por una remuneración extra o una bonificación adicional, lo cierto es que no es así.

La explicación de por qué ocurrirá esto se debe al ajuste en el calendario de pagos que la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) realiza cuando la fecha de pago mensual a beneficiarios (normalmente, el 1 de cada mes) coincide con fin de semana o algún festivo federal.

Esto es precisamente lo que sucederá en junio, ya que el día 1 será domingo. Por ello, el seguro adelantará su prestación de dicho mes y la pagará el último día hábil de mayo, es decir, el viernes 30.

Así, aunque parezca que los beneficiarios del SSI recibirán doble cheque en mayo, uno de ellos corresponde realmente al mes siguiente. Es decir, que no es un pago adicional, sino que simplemente uno de ellos llega dos días antes de lo previsto.

Por lo tanto, estas personas ya no recibirán ningún pago durante el mes de junio.

La explicación de SSA sobre el "doble pago" del SSI en mayo

"Cuando el primer día del mes cae en fin de semana o en un día festivo federal, usted recibe su pago del SSI el último día hábil anterior al primer día del mes", se lee en el sitio web de SSA. "Eso significa que podría recibir dos pagos del SSI en el mismo mes".

“Hacemos esto para evitar que se encuentre en desventaja financiera y asegurarnos de que no tenga que esperar más allá del primero de mes para recibir su pago. Esto no significa que esté recibiendo un pago duplicado el mes anterior, por lo que no necesita contactarnos para informar el segundo pago”, agrega.

Esto no es un fenómeno exclusivo de mayo y junio, sino que ocurre en repetidas ocasiones a lo largo del año, dependiendo de cómo coincidan los fines de semana y días festivos.

Los pagos del SSI pueden alcanzar hasta $967 por persona, mientras que una pareja que presenta una declaración conjunta puede recibir hasta $1,450.

Aproximadamente 72.5 millones de personas, incluyendo jubilados y niños, reciben prestaciones del Seguro Social en Estados Unidos.

