Travis Decker, el padre fugitivo acusado de matar a sus tres hijas, podría haber muerto mientras huía de la policía, según las autoridades

Las autoridades, que han pasado casi un mes buscando en las montañas del estado de Washington a un exsoldado acusado por la muerte de sus tres hijas pequeñas, dicen que no hay pruebas de que permanezca en la zona o de que esté vivo.

Se trata de Travis Decker, de 32 años, que es buscado desde el 2 de junio, cuando un ayudante del sheriff encontró su camioneta y los cadáveres de sus tres hijas: Paityn Decker, de nueve años, Evelyn Decker, de ocho años, y Olivia Decker, de cinco años, en un área de camping de las afueras de Leavenworth.

El hallazgo se produjo tres días después de que Decker no devolviera a las niñas a casa de su madre en Wenatchee, en Seattle, tras una visita programada.

"No hay pruebas seguras de que Decker siga vivo o en esta zona", dijo la oficina del hheriff del condado de Kittitas en una publicación en las redes sociales este lunes.

"Las primeras pistas aparentemente sólidas dieron paso a pruebas menos convincentes en las últimas dos semanas de búsqueda. Aun así, no podemos y no abandonaremos esta búsqueda; Paityn, Evelyn y Olivia Decker merecen justicia. Y Decker sigue siendo un peligro para el público mientras siga en libertad", dice el comunicado.

¿Por qué creen las autoridades que Travis Decker murió mientras huía?

Las autoridades informaron que se estaban desplazando para centrarse en encontrar los restos de Decker "en caso de que muriera en la escarpada naturaleza durante esta intensa búsqueda, una posibilidad que aumenta cada día."

El inspector del sheriff Chris Whitsett dijo este martes que eso incluye el uso de perros adiestrados para encontrar restos humanos.

"Debido a lo escarpado y a algunas de las condiciones (climatológicas) que hemos observado, está claro que cuanto más tiempo permanezca allí mayores son las posibilidades de que ocurra algo. Tanto como si es su intención como si no, de que muera", dijo Whitsett.

Las autoridades no descartan que Travis Decker solo haya escapado de la región

El Servicio de Alguaciles de EEUU está trabajando para localizar a Decker, en caso de que haya logrado escapar de la región, dijo la oficina del sheriff.

No sería inaudito que Decker eludiera una búsqueda en la escarpada y remota región durante tres semanas; la zona está salpicada de edificios abandonados, así como de casas de vacaciones desocupadas en las que podría encontrar refugio, además de cuevas y antiguas minas.

En 2020, Jorge Alacantara-González, al que se buscaba por el asesinato de un cazador de pavos, pasó 23 días fugitivo en ese mismo terreno. Finalmente fue capturado cuando alguien llamó a la policía para informar de que había visto a alguien en una cabaña que debería haber estado desocupada.

Las autoridades que buscan a Decker dicen que también dependen de las pistas que les dé el público para encontrarlo. Han pedido a la gente que esté alerta en el campo y que compruebe las cámaras de vigilancia o de caza de sus propiedades.

A principios de este mes, los excursionistas en una popular zona de mochileros Cascade Range llamado ‘The Enchantments’ informó de ver a una persona solitaria que parecía estar mal preparada para las condiciones y parecía estar evitando a los demás. Un helicóptero acudió al lugar y localizó a un excursionista fuera de pista cerca de un lago alpino.

La persona desapareció al paso del helicóptero, según informó la oficina del sheriff del condado de Chelan.

Las autoridades encontraron más tarde un rastro y los equipos K-9 rastrearon a la persona hasta la zona de Ingalls Creek Trailhead, al sur de Leavenworth, antes de que el rastro se enfriara.

"Seguimos creyendo que la concienciación y la ayuda del público es nuestra mejor herramienta, ya venga del propietario de una cabaña que encuentra algo fuera de lugar, de un excursionista que descubre pruebas que nuestras búsquedas pasaron por alto, o de cualquier otra persona", dijo la oficina del sheriff.

¿Quién es Travis Decker y por qué las autoridades consideran que es peligroso?

Decker fue soldado de infantería en el Ejército desde marzo de 2013 hasta julio de 2021 y desplegado en Afganistán durante cuatro meses en 2014.

Tiene entrenamiento en navegación, supervivencia y otras habilidades, han dicho las autoridades, y una vez pasó más de dos meses viviendo en el bosque fuera de la red.

En septiembre pasado, la exesposa de Decker, Whitney Decker, escribió en una petición para modificar su plan de crianza ya que los problemas de salud mental de Travis habían empeorado y que se había vuelto cada vez más inestable.

El hombre a menudo vivía en su furgoneta, y ella quería restringirle las visitas nocturnas con sus hijas hasta que encontrara una vivienda. La autopsia determinó que la causa de la muerte de las niñas fue asfixia. Las había atado con cintillos y les había colocado bolsas de plástico en la cabeza.

